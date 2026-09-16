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Who is Umesh Meti: कौन हैं विधायक उमेश मेटी, जिनकी भतीजी बिना अस्पताल जाए उठा रही थीं 75 हजार की सैलरी, अब किया गया बर्खास्त

Who is Umesh Meti: कर्नाटक के बागलकोट जिले की वाम्बे कॉलोनी में नम्मा क्लिनिक में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त डॉ. अंकिता आर. यारगल बिना अस्पताल जाए ही सैलरी उठा रही थी. इस बात का पता तब चला जब तालुका स्वास्थ्य अधिकारी ने इस क्लिनिक का दौरा किया.

By: Sohail Rahman | Published: September 16, 2026 7:20:54 PM IST

कौन हैं कांग्रेस विधायक उमेश मेटी?
कौन हैं कांग्रेस विधायक उमेश मेटी?


Congress MLA Umesh Meti: कर्नाटक सरकार ने सोमवार को कांग्रेस के एक विधायक की भतीजी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया. आरोप है कि वह बागलकोट जिले के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MD कोर्स करते हुए सरकारी मेडिकल ऑफिसर के तौर पर हर महीने 75,000 रुपये की सैलरी उठा रहीं थीं. बागलकोट के विधायक उमेश मेटी की भतीजी और जिला स्वास्थ्य अधिकारी (DHO) डॉ. राजकुमार यारगल की बेटी डॉ. अंकिता आर. यारगल को अप्रैल 2025 में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बागलकोट शहर की वाम्बे कॉलोनी में ‘नम्मा क्लिनिक’ का मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया गया था.

मामला सामने आते ही जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गजानन बाले ने मेडिकल ऑफिसर को सेवा से हटाने का निर्देश दिया. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने DHO से रिपोर्ट मांगी है और कार्रवाई की जाएगी.

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स्थानीय एक्टिविस्ट ने क्या कहा?

स्थानीय एक्टिविस्ट राजू नाइक ने बताया कि डॉ. अंकिता यारगल ने मेडिकल ऑफसर के पद से इस्तीफा दिए बिना ही इस साल मार्च में एक प्राइवेट कॉलेज में पैथोलॉजी में MD कोर्स शुरू कर दिया था. सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि बागलकोट तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सरस्वती मागी ने कुछ दिन पहले वाम्बे कॉलोनी स्थित नम्मा क्लिनिक का दौरा किया था, लेकिन उस समय डॉ. यारगल वहां मौजूद नहीं थीं. जब डॉ. मागी ने उनसे फोन पर संपर्क किया तो डॉ. यारगल ने कहा कि वह शहर से बाहर हैं. हालांकि, मरीजों ने डॉ. मागी से शिकायत की थी कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पिछले तीन महीनों से क्लिनिक नहीं आ रही थीं, लेकिन उनकी हाजिरी रजिस्टर में दर्ज हो रही थी.

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नाइक ने और क्या-क्या कहा?

नाइक ने आगे कहा कि डॉ. यारगल कभी क्लिनिक नहीं आईं और नर्सें ही इसे चला रही थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता डॉ. राजकुमार उनकी नियुक्ति के पीछे हैं. यह न केवल टैक्स देने वालों के पैसे की बर्बादी और गैर-कानूनी है, बल्कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखने जैसा भी है. नम्मा क्लिनिक बंद पाया गया है. उनके अनुसार, मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम करते हुए वह हर महीने 75,000 रुपये की सैलरी ले रही थीं.

अंकिता के पिता ने क्या कहा?

हालांकि, अंकिता के पिता राजकुमार यारगल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति डॉ. मंजूनाथ डोड्डेरी के कार्यकाल के दौरान हुई थी. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि DHO का पद संभालने के बाद से मैंने उनकी सैलरी जारी नहीं की है. मैंने तालुक हेल्थ ऑफिसर को उन्हें ड्यूटी से रिलीज करने का निर्देश दिया है. इस घटना पर न तो डॉ. अंकिता और न ही MLA उमेश मेटी ने कोई टिप्पणी की है.

कौन हैं उमेश मेटी?

उमेश हुल्लप्पा मेटी कर्नाटक के बागलकोट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं. उनके पिता एच.वाई.मेटी भी कांग्रेस विधायक थे. अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए उमेश ने विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की थी. 2023 के विधानसभा चुनाव में एच.वाई. मेटी ने 79,336 वोट हासिल करके 5,878 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी. वह दिवंगत एच.वाई. के छोटे बेटे हैं. मेटी क अनुभवी कांग्रेस नेता और 5 बार विधायक रह चुके हैं. उनके निधन के बाद बागलकोट में उपचुनाव हुआ था. जिसमें उनके छोटे बेटे उमेश मेटी ने जीत हासिल की थी.

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Tags: Karnataka News
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