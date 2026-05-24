Home > देश > कौन हैं जस्टिस मीनाक्षी मदन राय? दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, सिक्किम में बनाया रिकॉर्ड, अब बिहार में रचेंगी नया इतिहास

कौन हैं जस्टिस मीनाक्षी मदन राय? दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, सिक्किम में बनाया रिकॉर्ड, अब बिहार में रचेंगी नया इतिहास

Who is meenakshi madan rai: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिक्किम हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है. 5 जून 2026 को वह पटना हाईकोर्ट की 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाल सकती हैं. उनके नियुक्त होते ही पटना हाईकोर्ट को इतिहास की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलेगी.

By: Ranjana Sharma | Published: May 24, 2026 12:54:53 PM IST

पटना हाईकोर्ट की कमान संभालेंगी जस्टिस मीनाक्षी मदन राय
पटना हाईकोर्ट की कमान संभालेंगी जस्टिस मीनाक्षी मदन राय


Who is meenakshi madan rai: भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी हो रही है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिक्किम हाईकोर्ट की वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है. यदि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो बिहार को पहली बार एक महिला मुख्य न्यायाधीश मिलेगी. यह बदलाव पटना हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू के सेवानिवृत्त होने के बाद होगा. जस्टिस साहू 4 जून 2026 को रिटायर हो रहे हैं, जबकि जस्टिस मीनाक्षी मदन राय 5 जून 2026 को पटना हाईकोर्ट की 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाल सकती हैं.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश

यह फैसला 22 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में लिया गया. कॉलेजियम ने जस्टिस मीनाक्षी मदन राय के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है. अब अंतिम मंजूरी और औपचारिक अधिसूचना केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी की जाएगी.

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बिहार न्यायपालिका के इतिहास में दर्ज होगा नया अध्याय

जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की नियुक्ति सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे बिहार की न्यायिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है. पटना हाईकोर्ट की स्थापना के बाद पहली बार किसी महिला न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की तैयारी है. इससे न्यायपालिका में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व की नई तस्वीर भी सामने आएगी.

सिक्किम से पटना तक का सफर

जस्टिस मीनाक्षी मदन राय का जन्म 12 जुलाई 1964 को सिक्किम के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था. उनके पिता सिक्किम के गृह सचिव रह चुके हैं. उन्होंने शुरुआती शिक्षा के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से राजनीति विज्ञान (ऑनर्स) में स्नातक किया. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर (CLC) से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की. साल 1990 में उन्होंने दिल्ली बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकरण कराया और दिल्ली हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में वकालत की.

न्यायिक मजिस्ट्रेट से मुख्य न्यायाधीश तक का सफर

दिसंबर 1990 में जस्टिस मीनाक्षी मदन राय सिक्किम में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के रूप में नियुक्त हुईं. वह इस पद तक पहुंचने वाली सिक्किम की पहली महिला थीं. इसके बाद उन्होंने लगातार न्यायिक सेवा में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. साल 2004 में वे जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनीं और बाद में सिक्किम हाईकोर्ट की रजिस्ट्रार भी रहीं. 15 अप्रैल 2015 को उन्हें सिक्किम हाईकोर्ट की पहली महिला स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया. वह कई बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं.

देश में बनने जा रहा है अनोखा रिकॉर्ड

जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की नियुक्ति के साथ भारतीय न्यायपालिका में एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज हो सकता है. पहली बार देश के चार अलग-अलग हाईकोर्ट्स की कमान एक साथ महिला मुख्य न्यायाधीशों के हाथों में होगी. इनमें गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुनीता अग्रवाल, मेघालय हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवती प्रसांत मोहिते डेरे, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस लिसा गिल और पटना हाईकोर्ट के लिए अनुशंसित जस्टिस मीनाक्षी मदन राय शामिल होंगी.

महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का मजबूत संदेश

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की नियुक्ति न्यायपालिका में महिलाओं के नेतृत्व को नई मजबूती देगी. यह फैसला न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में न्यायिक संस्थाओं में लैंगिक संतुलन और प्रतिनिधित्व को लेकर सकारात्मक संदेश माना जा रहा है.

Tags: justice meenakshi madan raipatna high court
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