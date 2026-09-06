FBI Most Wanted Fraudster: कौन है मनजीत सिंह बेदी? जिसे जालंधर पुलिस ने किया गिरफ्तार, अब क्यों अमेरिका ले जाया जाएगा

FBI Most Wanted Fraudster: अमेरिका की जांच एजेंसी FBI का कहना है कि वह भारत में पकड़े गए अपने पांचवें ‘मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर’ मनजीत सिंह बेदी को अमेरिका वापस लाने की कानूनी प्रक्रिया पर काम कर रही है. पंजाब के जालंधर पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही बेदी को गिरफ्तार किया था. बताया जा रहा है कि बेदी एक साल से फरार चल रहा था. मनजीत सिंह बेदी पर अमेरिका में एफबीआई की मानें तो साल 2024 से 2025 के बीच अमेरिका के सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम SNAP से करीब छह लाख डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप है.

एफबीआई की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि बेदी ने अमेरिका में ऑपरेटिव अपनी एक किराना दुकान से कथित तौर पर इस योजना को अंजाम दिया था.

एजेंसी ने क्या कहा?

एफबीआई के अनुसार, बेदी अमेरिका से भागने के बाद पिछले साल किसी समय भारत आए थे. इस पूरे मामले पर एजेंसी का कहना है कि वह लगभग एख साल से भगोड़े थे. जालंधर पुलिस ने इस हफ्ते उन्हें गिरफ्तार किया और एफबीआई अब उन्हें वापस अमेरिका लाने की कोशिश कर रही है.

यह भी पढ़ें – Jhiram Valley attack: शाम 4.15 बजे, 25 मई 2013 को झीरम घाटी में क्या हुआ था? NIA कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को माना दोषी

काश पटेल ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर एफबीआई प्रमुख काश पटेल का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बेदी FBI की नई ‘मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर्स’ लिस्ट से पकड़े जाने वाले पांचवें आरोपी हैं. यह लिस्ट लगभग तीन महीने पहले जारी की गई थी. पटेल के अनुसार, अब तक गिरफ्तार किए गए पांचों लोगों पर कुल मिलाकर 2 अरब डॉलर से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है और गिरफ्तारी से पहले वे कुल मिलाकर लगभग 4 हजार दिनों तक फरार रहे थे. FBI के अनुसार, मंजीत सिंह बेदी पर कई आरोप हैं, जिनमें वायर फ्रॉड और SNAP बेनिफिट फ्रॉड शामिल हैं. एजेंसी अब उन्हें अमेरिका वापस लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया पर काम कर रही है.

यह भी पढ़ें – Dinesh Sharma: डॉ. दिनेश शर्मा कौन हैं? जिन्हें नियुक्त किया गया अंडमान-निकोबार का नया उपराज्यपाल; योगी सरकार में निभा चुके हैं अहम भूमिका