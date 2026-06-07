कौन हैं मेजर अभिलाषा बराक? UN के प्रतिष्ठित अवॉर्ड से बढ़ाया भारत का मान, महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनीं मेजर

भारतीय सेना की जांबाज बेटी मेजर अभिलाषा बराक ने वैश्विक मंच पर तिरंगे का मान बढ़ाया है. उन्हें शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र का 2005 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला, जो शांति स्थापना में महिलाओं की भूमिका और दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को मान्यता देता है. मेजर अभिलाषा को यह सम्मान लेबनान में महिलाओं और किशोरियों के सशक्तिकरण और शांति सैनिकों को जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग देने के बेहतरीन प्रयासों के लिए दिया गया. चलिए जानते हैं अभिलाषा बराक के बारे में.

कौन हैं मेजर अभिलाषा बराक?

मेजर अभिलाषा बराक ने साल 2016 में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की. बाद में, उन्होंने सशस्त्र बलों के लिए योग्यता प्राप्त की और 2017 में चेन्नई स्थित अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया. वह 2022 में भारतीय सेना में पहली महिला लड़ाकू विमान चालक बनीं और उन्होंने महाराष्ट्र के नासिक स्थित लड़ाकू सेना विमानन प्रशिक्षण विद्यालय में यूनिट 6657 आर्मी एविएशन कोर में अपना एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा किया.

कर्नल की बेटी हैं मेजर बराक

अभिलाषा बराक हरियाणा के रोहतक की रहने वाली हैं और एक सेवानिवृत्त कर्नल की बेटी हैं. उनका जन्म वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में हुआ था. सितंबर 2018 में मेजर बराक आर्मी एयर डिफेंस कोर में शामिल हुईं. इसके एक साल बाद, 28 सितंबर 2019 को, जब पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 25 वर्ष की सेवा पूरी होने पर रेजिमेंट को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया, तब बराक ने आर्मी एयर डिफेंस कोर की टुकड़ी का नेतृत्व किया.

इस उपलब्धि को हासिल करने वाली तीसरी महिला

मेजर अभिलाषा यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली तीसरी भारतीय महिला सैन्य अधिकारी बन गई हैं. उनसे पहले मेजर सुमन गवानी और मेजर राधिका सेन को यह पुरस्कार मिल चुका है.

पीएम मोदी ने दी बधाई

इस ऐतिहासित उपलब्धि पर पीएम मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को बधाई दी. उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, ‘मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई.’

Congratulations to Major Abhilasha Barak on being conferred the UN Military Gender Advocate of the Year Award. Major Barak is serving as an Engagement Team Commander and Gender Focal Point within the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). This honour is a recognition… pic.twitter.com/00Yyv963GT — Narendra Modi (@narendramodi) June 7, 2026

मेजर बराक UNIFIL में सेवारत हैं

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, मेजर अभिलाषा बराक UNIFIL में सेवारत लगभग 650 भारतीय शांति सैनिकों में से एक हैं, जिनमें 13 महिलाएं शामिल हैं. भारत ने विश्व भर में विभिन्न संयुक्त राष्ट्र मिशनों में 4,278 शांति सैनिकों को तैनात किया है.

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