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कौन हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ? जो बनेंगे भारत के अगले आर्मी चीफ; तगड़ा है फैमली बैकग्राउंड

Who is Lt gen Dhiraj seth:फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो, उनका मिलिट्री से लंबा रिश्ता रहा है. उनके पिता, लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ, ने भी इंडियन आर्मी में काम किया और 1997 में एडजुटेंट जनरल के पद से रिटायर हुए.

By: Divyanshi Singh | Published: June 14, 2026 4:19:59 PM IST

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ


Who is Lt gen Dhiraj seth: लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को इंडियन आर्मी का अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया गया है. वे 30 जून को ऑफिस संभालेंगे और 31 अगस्त, 2028 तक काम करेंगे. लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने इस साल अप्रैल में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर काम किया था. अभी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद धीरज सेठ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभालेंगे. लेफ्टिनेंट जनरल सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़कवासला के एल्युम्नस हैं, और दिसंबर 1986 में आर्मर्ड कोर में कमीशन हुए थे. आइए जानें कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ कितने पढ़े-लिखे हैं और उन्होंने इंडिया में और कहां-कहां पढ़ाई की है?

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ लगभग चार दशकों से आर्मी में हैं और उन्होंने हर लेवल पर अपनी काबिलियत साबित की है, चाहे वह ऑपरेशनल हो या स्ट्रेटेजिक. उन्होंने अलग-अलग मिलिट्री ऑपरेशन्स में हर लेवल पर कमांड किया है. उनके कमांड असाइनमेंट्स में रेगिस्तानी इलाके में एक आर्मर्ड रेजिमेंट, वेस्टर्न फ्रंट पर एक आर्मर्ड ब्रिगेड, और जम्मू-कश्मीर में एक काउंटर-टेररिज्म फोर्स शामिल हैं. लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर, उन्होंने आर्मी के सबसे अच्छे स्ट्राइक फॉर्मेशन में से एक, सुदर्शन चक्र कोर को कमांड किया, दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के तौर पर काम किया, और साउथ वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड को कमांड किया.

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आर्मी से गहरा जुड़ाव

उनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो, उनका मिलिट्री से लंबा रिश्ता रहा है. उनके पिता, लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ, ने भी इंडियन आर्मी में काम किया और 1997 में एडजुटेंट जनरल के पद से रिटायर हुए.

कहां पढ़ाई की?

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA), देहरादून से पढ़ाई की. उन्होंने वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, महू में आर्मी वॉर कॉलेज और दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में भी पढ़ाई की. इसके अलावा, उन्होंने विदेश में भी पढ़ाई की है. उन्होंने फ्रांस में कॉलेज इंटरआर्म्स डे डिफेंस से जनरल स्टाफ कोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स में नेवल पोस्टग्रेजुएट स्कूल से इंटरनेशनल डिफेंस एक्विजिशन मैनेजमेंट कोर्स पूरा किया.

उन्हें ये खास सम्मान मिले हैं. लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को यंग ऑफिसर्स कोर्स में “सिल्वर सेंचुरियन” अवॉर्ड मिला है. इसके अलावा, उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल (PVSM), अति विशिष्ट सेवा मेडल (AVSM), और उत्तम युद्ध सेवा मेडल (UYSM) भी ​​मिले हैं.

Tags: Army ChiefDhiraj Seth
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