कौन हैं लेफ्टिनेंट करण नग्याल? जो गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय नौसेना दल का करेंगे नेतृत्व; हर जगह हो रही उनकी चर्चा

Lieutenant Karan Nagyal: लेफ्टिनेंट करण नग्याल गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, यह एक ऐसी भूमिका है जिसमें अपार ज़िम्मेदारी, राष्ट्रीय गौरव और गहरा व्यक्तिगत महत्व शामिल है. दल के कमांडर के तौर पर, लेफ्टिनेंट नाग्याल देश के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक में सबसे आगे होंगे, जो न सिर्फ़ भारतीय नौसेना, बल्कि राष्ट्र और दुनिया के सामने अनुशासन, एकता और समुद्री उत्कृष्टता की भावना का प्रतिनिधित्व करेंगे.

कड़ी तैयारी का सफ़र

एक वीडियो बातचीत में, लेफ्टिनेंट नग्याल ने गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी को एक “लंबा लेकिन प्यारा” सफ़र बताया. ट्रेनिंग सुबह-सुबह आर्मी परेड ग्राउंड में शुरू हुई, अक्सर कड़ाके की ठंड में, और फिर दिसंबर के मध्य में कर्तव्य पथ पर शिफ्ट हो गई, जब राष्ट्रीय राजधानी में सर्दी अपने चरम पर होती है.

उनकी कमान के तहत भारतीय नौसेना के दल में 20 से ज़्यादा राज्यों के 144 नाविक और चार अधिकारी शामिल हैं. दल की विविधता नौसेना के सच्चे अखिल भारतीय चरित्र को दर्शाती है, जो सेवा और व्यावसायिकता के सामान्य मूल्यों से एकजुट है.







भारतीय सेना में चौथी पीढ़ी की विरासत

जम्मू और कश्मीर के रहने वाले लेफ्टिनेंट करण नग्याल सशस्त्र बलों के चौथे पीढ़ी के परिवार से हैं, जो गणतंत्र दिवस परेड में उनकी भूमिका को खास तौर पर सार्थक बनाता है.

उनके पिता, जो एक सेवारत ब्रिगेडियर हैं, ने खुद गणतंत्र दिवस परेड 2001 के दौरान गोरखा रेजिमेंट की एक प्लाटून की कमान संभाली थी. ठीक 25 साल बाद, लेफ्टिनेंट नाग्याल अब परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं – इस बार नौसेना की वर्दी में – उसी ऐतिहासिक रास्ते पर भारतीय नौसेना के नाविकों का नेतृत्व कर रहे हैं.

वह इस पल को सिर्फ़ एक पेशेवर मील का पत्थर नहीं मानते, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने परिवार की सेवा की परंपरा की निरंतरता और अपने प्रियजनों के लिए अपार गौरव का स्रोत मानते हैं.

आईएनएस ब्यास पर हैं तैनात

पेशेवर तौर पर, लेफ्टिनेंट नाग्याल भारतीय नौसेना के एक फ्रंटलाइन युद्धपोत आईएनएस ब्यास पर तैनात हैं. समुद्र में उनका ऑपरेशनल अनुभव ज़मीन पर उनकी नेतृत्व भूमिका में गहराई जोड़ता है, जो नौसेना की औपचारिक उत्कृष्टता और युद्ध की तैयारी के मिश्रण को मज़बूत करता है.

आत्मनिर्भर भारत और टीम वर्क की शक्ति

आत्मनिर्भर भारत के विषय पर बोलते हुए, लेफ्टिनेंट नाग्याल ने एक सूक्ष्म दृष्टिकोण पेश किया. जबकि आत्मनिर्भरता को अक्सर विश्व स्तर पर राष्ट्रीय क्षमता और स्वदेशीकरण के रूप में देखा जाता है, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि टुकड़ी के भीतर, असली ताकत आपसी निर्भरता में है – हर नाविक एक एकजुट इकाई के रूप में काम करने के लिए एक-दूसरे पर निर्भर रहता है.

उन्होंने कहा कि यह सामूहिक अनुशासन टुकड़ी को भारतीय नौसेना का एक एकजुट और गरिमापूर्ण चेहरा पेश करने में सक्षम बनाता है, जिससे उन मूल्यों को मज़बूती मिलती है जिनके लिए यह जानी जाती है.

भारत के सबसे बड़े मंच पर एक लीडर के तौर पर

गणतंत्र दिवस परेड 2026 में टुकड़ी कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट करण नाग्याल की भूमिका सक्षम, आत्मविश्वासी और दूरदर्शी नेताओं को तैयार करने के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता का उदाहरण है. उनकी यात्रा में विरासत, व्यावसायिकता और राष्ट्रीय सेवा का मिश्रण है, जो उन्हें देश के सबसे प्रतिष्ठित मंचों में से एक पर भारत की समुद्री सेना का एक उपयुक्त प्रतिनिधि बनाता है.