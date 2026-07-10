हवा में फेंकी फाइलें, सुप्रीम कोर्ट में दी गाली, जजों को ही दे डाला आदेश! जानिए कौन हैं वकील प्रबल प्रताप और क्या है पूरा मामला

Prabal Pratap: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को उस वक्त अजीब स्थिति पैदा हो गई, जब एक वकील सुनवाई के दौरान अचानक आपा खो बैठा. उसने न सिर्फ कोर्ट रूम में हंगामा किया, बल्कि गालियां देते हुए केस की फाइल हवा में उछाल दी. हालांकि, इस पूरी घटना के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) कोर्ट रूम में मौजूद नहीं थे.

यह वाकया जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के सामने हुआ. वकील की इस हरकत के बाद कोर्ट के आदेश पर सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत बाहर निकाला. वकील की बदसलूकी को देख एक पल के लिए पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया. फिलहाल, दिल्ली पुलिस उस वकील को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

‘मैं आपको आदेश देता हूं…’ और फेंक दी फाइल

हंगामा करने वाले वकील की पहचान प्रबल प्रताप के रूप में हुई है, जो खुद इस मामले में याचिकाकर्ता भी था. दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी एक रिट याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. प्रबल की मांग थी कि कोर्ट उसकी अर्जी को प्राइवेट कंप्लेंट मानने के बजाय पुलिस को सीधे जांच के आदेश दे.

सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, जज ने पूछा कि क्या वह इस केस में खुद बहस करेंगे? इस पर प्रबल ने कहा, ‘योर ऑनर, मैं आपको आदेश देता हूं कि लखनऊ के एसीपी के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने का निर्देश जारी करें.’

यह सुनकर जस्टिस के.वी. विश्वनाथन हैरान रह गए. उन्होंने पूछा, ‘क्या आप मुझे आदेश दे रहे हैं?” इस पर वकील ने तपाक से कहा, ‘मेरी तरफ से बस इतना ही है, सब कुछ रिकॉर्ड पर है.’ इतना कहते ही उसने फाइल हवा में फेंक दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा.

जज बोले- ‘हमें सिर्फ सहानुभूति है…’

इस भारी ड्रामे के बाद भी बेंच ने बेहद संजीदगी और बड़प्पन का परिचय दिया. जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने कहा, ‘वह बहुत परेशान हैं और यह सब उनकी हताशा का नतीजा है. हमें उनके प्रति सिर्फ सहानुभूति है. हम उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते. जहां तक केस की बात है, तो हमें हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई मजबूत आधार नहीं मिला.’ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन वकील पर कोई एक्शन नहीं लिया.

बार काउंसिल ले सकती है एक्शन

भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वकील को माफ कर दिया हो, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) इस मामले में कड़ा रुख अपना सकती है. एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के तहत पेशेवर मर्यादा तोड़ने या दुर्व्यवहार करने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है.

इस तरह के मामलों में पहले शुरुआती जांच होती है और आरोप सही पाए जाने पर मामला अनुशासन समिति के पास जाता है. अगर वकील दोषी पाया जाता है, तो उसे चेतावनी दी जा सकती है, कुछ समय के लिए वकालत करने पर रोक लगाई जा सकती है या फिर हमेशा के लिए उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.