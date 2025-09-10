Pune Gangster: कोयता गैंग की दहशत से पुलिस भी परेशान, जानिए इतिहास

Koyta Gang History: महाराष्ट्र में क्राइम की ख़बरें अक्सर सुनने को मिलती हैं. अब एक नया तबका चर्चा में आया है जो दहशत फैला रहा है और इसका असर महाराष्ट्र के पुणे में भी कम नहीं हो रहा है. इस तबके का नाम है कोयता गैंग जिसे आपने शायद पहले नहीं सुना होगा. तो इस लेख में जानिए विस्तार से.

कोयता आख़िर है क्या?

कोयता” मराठी शब्द से आया है, जो एक धारदार हथियार है, जिसका इस्तेमाल खेती में होता है, खासकर बागवानी में पेड़ काटने के लिए किया जाता रहा है. यह किसानों के लिए एक बेहद ज़रूरी हथियार है. ऐसे में लगभग सभी तरह के किसान अपने घरों में ऐसे हथियार रखते हैं. हालाँकि, आजकल के गुंडे इन हथियारों का इस्तेमाल फसल काटने के लिए नहीं, बल्कि गला काटने और शरीर काटने के लिए कर रहे हैं.

ऐसे काम करता है कोयता गैंग

15-20 सालों से कोयता गैंग पुणे और उसके नज़दीकी इलाकों में फैलती जा रहा है. हर दिन कोयता गैंग से जुड़ी खबर दस्तक दे ही देती है. यह गिरोह ज़्यादा पुराना नहीं है. ऐसा माना जाता था कि यह गिरोह फिल्मों से प्रेरित होकर ऐसे कदम उठता था जिसमे हीरो या विलन कोयता चलाकर काबिलियत साबित करते थे.

यह हथियार 500 से 600 रूपए में पुणे और नज़दीकी इलाकों में आसानी से मिल जाता है. इसी वजह से कोयता अपराधियों के बीच काफी आम हो चुकी है. इस गिरोह ने पुलिस के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है. हैरानी वाली बात यह है कि इन अपराधों में नाबालिग भी शामिल होते हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाई करना भी मुश्किल होता है. कोयता गैंग के लोग पुणे में सक्रिय हैं और यह गिरोह मिलकर गैरकानूनी काम करता है. इसमें जबरन वसूली और हत्या शामिल है.

कोयता गैंग द्वारा कि गयी हिंसा

इस गिरोह ने कोयता जो कि कृषि कार्यों में इस्तेमाल होता है, को अपराध का हथियार बना लिया. इस गिरोह में ज़्यादातर 18-25 साल की उम्र के युवा शामिल हैं, जिनमें बेरोज़गार युवा, कॉलेज के छात्र और छोटे-मोटे अपराधी शामिल हैं. मुंबई के पुराने अंडरवर्ल्ड (जैसे छोटा राजन या अरुण गवली गिरोह) से प्रेरित है यह गिरोह, लेकिन इसका दायरा स्थानीय है. यह भू-माफिया, जबरन वसूली और जगहों पर कब्ज़े के लिए काम करता है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा हुई कि कोयता गैंग युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए आकर्षित करता है, जहां वे अपनी बर्बरता के वीडियो शेयर करते हैं. यह गिरोह मुख्य रूप से वाहन तोड़फोड़, हिंसक हमले, आतंक फैलाना, जबरन वसूली और ड्रग्स की तस्करी करता है. कोयता गैंग ने पुणे में कई बर्बरता और सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम दिया है.

जुलाई 2023 में, इसमें शामिल लोगों ने एक कॉलेज परिसर में कॉलेज के छात्रों को हथियारों से दहशत फैलाते हुए धमकाया. जिसके बाद पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था.

जून 2024 वडगांव शेरी, गणेश नगर: पुलिस वाहन और कई अन्य वाहनों में तोड़फोड़ की गई, कुल्हाड़ी और तलवार का इस्तेमाल किया गया. FIR दर्ज की गई लेकिन हमलावर भाग गए.

जुलाई 2025 कोंढवा, गोकुलनगर: 7 सदस्यों ने एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला किया, वह गंभीर रूप से घायल हो गया. 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

अगस्त 2025 हडपसर, साडे सतनाली: 6 सदस्यों ने स्टॉल और खड़ी गाड़ियों पर हमला किया, धमकाया.

जनवरी 2025 में बीटी कवड़े रोड पर दो युवकों ने 50 से ज़्यादा वाहनों में तोड़फोड़ की और दुकानदारों को धमकाया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद की और एक को गिरफ़्तार कर लिया गया.

