Who is Koel Mallick: जिस एक्ट्रेस को पॉलिटिक्स में लाईं ममता बनर्जी, अब बीजेपी ज्वाइन करने जा रही है टीएमसी सांसद? खूबसूरती देख हैरान रह गया हर शख्स

Who is Koel Mallick: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि उन्होंने जून में टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वह सिर्फ तीन महीने पहले ही MP बनी थीं और सिर्फ 101 दिन ही सांसद रहीं.

टीएमसी सांसद कोयल मल्लिक ने गुरुवार 16 जुलाई को बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से उनके घर पर मुलाकात की, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह BJP में शामिल हो सकती हैं. कोयल का यह कदम सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बारिक के टीएमसी राज्यसभा सीटों से इस्तीफा देने के ठीक बाद आया है. तीनों बाद में बीजेपी में शामिल हो गए. हालांकि, यह साफ नहीं है कि कोयल मल्लिक का अगला कदम क्या होगा.

कोयल मल्लिक कौन हैं?

कोयल मल्लिक बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. उनका असली नाम रुक्मिणी मल्लिक है. उनके पिता, रंजिल मल्लिक भी एक जाने-माने एक्टर थे. कोयल की पहली फ़िल्म नटर गुरु थी, जो 2003 में रिलीज़ हुई थी. इसके बाद कोयल मल्लिक ने दो दशकों तक कई बड़ी फ़िल्मों में काम किया और बंगाली फ़िल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सफलता हासिल की.

ममता बनर्जी ने अप्रैल 2026 में कोयल को राज्यसभा भेजा. बंगाल चुनाव से पहले कोयल को सिंगर-पॉलिटिशियन बाबुल सुप्रियो, बंगाल के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार और सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी के साथ राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था. ममता बनर्जी कई बंगाली फ़िल्म एक्ट्रेस को पॉलिटिक्स में लाई हैं. हालांकि 4 मई को सत्ता बदलने के बाद हालात बदल गए और ज़्यादातर सांसदों ने टीएमसी और ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया.

राज्यसभा में TMC के कितने MP बचे हैं?

40 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम कर चुकी इस एक्ट्रेस ने इतने कम समय में अचानक इस्तीफ़ा देने की कोई वजह नहीं बताई है. खास बात यह है कि यह इस्तीफ़ा संसद के मॉनसून सेशन से ठीक चार दिन पहले आया है. कोयल के इस्तीफ़े के साथ ही राज्यसभा में तृणमूल के सांसदों की संख्या 13 से घटकर सिर्फ़ नौ रह गई है.