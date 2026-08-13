कौन है जसपाल सिंह? जिसने सुखबीर सिंह बादल पर कृपाण से किया हमला, बताई असल वजह

Sukhbir Singh Badal: महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक गुरुद्वारे के अंदर चाकू के हमले में शिरोमणि अकाली दल (SAD) के प्रमुख और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल घायल हो गए. इस पूरे मामले पर नांदेड़ के एसपी नीलाभ रोहन का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते दोपहर करीब 1.45 बजे गुरुद्वारा माता साहिब देवन जी मुगत के अंदर एक निहंग सिख ने कथित तौर पर बादल पर कृपाण (सिखों का पारंपरिक हथियार) से हमला किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया.

जिसके बाद बादल को अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि जहां उनके दाहिने हाथ में 2-3 टांके लगाए गए. एक अधिकारी के मुताबिक, वे खतरे से बाहर हैं.

पुलिस अधिकारी हो गए थे घायल

हमले के दौरान बादल को बचाने की कोशिश में उनकी सुरक्षा टीम में शामिल पुलिस अधिकारी संतोष केंद्र भी घायल हो गए. यह घटना तब हुई जब बादल गुरुद्वारे के अंदर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे. इससे पहले दिन में उन्होंने अपनी पत्नी और अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल के साथ नांदेड़ में तख्त श्री हजूर साहिब के दर्शन किए थे.

कौन है आरोपी जसपाल सिंह?

आरोपी की पहचान 62 वर्षीय जसपाल सिंह के तौर पर हुई है, जो मूल रूप से पुणे का रहने वाला है. वह पहले पुणे की अदालत में वकील के तौर पर काम कर चुका है. जानकारी के अनुसार, जसपाल सिंह पिछले दो साल से नांदेड़ के पास मुगत में माता साहिब गुरुद्वारे में सेवा कर रहा था. पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी सिंह ने कथित तौर पर पुलिस से कहा कि बस ऐसा करने का मन किया.

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गुरुद्वारे के अंदर किया हमला

बताया जा रहा है कि आरोपी सिंह ने कथित तौर पर बादल पर कृपाण से हमला किया, जब SAD प्रमुख गुरुद्वारे के अंदर थे. जसपाल सिंह को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. हालांकि, उसके मकसद का पता नहीं चला है.

दिसंबर 2024 में भी हुआ था हमला

दिसंबर 2024 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के पूर्व उग्रवादी नारायण सिंह चौड़ा ने कथित तौर पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार के पास बादल पर गोली चलाई थी. हमलावर को मौके पर मौजूद लोगों ने काबू कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. उस समय, बादल मंदिर के प्रवेश द्वार पर ‘सेवादार’ के तौर पर सेवा कर रहे थे. अकाल तख्त ने पंजाब में SAD सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित गलतियों के लिए उन्हें ‘तनखाह’ यानी धार्मिक सजा सुनाई थी.

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