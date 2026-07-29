Home > देश > राम मंदिर ट्रस्ट में होगा बड़ा बदलाव! जानिए कौन हैं जगदीश आफले? जिन्हें मिल सकती है राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी

राम मंदिर ट्रस्ट में होगा बड़ा बदलाव! जानिए कौन हैं जगदीश आफले? जिन्हें मिल सकती है राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी

Ayodhya Ram Mandir News: अयोध्या स्थित श्रीरामजन्मभूमि मंदिर के प्रबंधन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. 2 सिंतबर को होने वाली बैठक में नए सचिव का पद का नाम सामने आ सकता है,आइए जानते हैं कौन हैं जगदीश आफले? जिनका नाम इस पद के लिए सामने आ रहा है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 29, 2026 4:22:00 PM IST

कौन हैं जगदीश आफले?
कौन हैं जगदीश आफले?


Ayodhya Ram Mandir News: अयोध्या स्थित श्रीरामजन्मभूमि मंदिर के प्रबंधन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सूत्रों के अनुसार, श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपने प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाने की तैयारी में है.

इसी क्रम में मंदिर निर्माण परियोजना से शुरुआत से जुड़े वरिष्ठ इंजीनियर जगदीश आफले का नाम ट्रस्ट के नए सचिव के रूप में चर्चा में है. इस प्रस्ताव पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है.

 कौन हैं जगदीश आफले? (Who IS Jagdish Afale)

जगदीश आफले महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले अनुभवी सिविल इंजीनियर हैं. वे राम मंदिर निर्माण परियोजना की शुरुआत से ही प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में जुड़े हुए हैं. मंदिर निर्माण के तकनीकी कार्यों की निगरानी से लेकर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बनाने तक उन्होंने अहम भूमिका निभाई है.उनकी पहचान एक अनुशासित, शांत और जिम्मेदार इंजीनियर के रूप में रही है. लंबे समय से परियोजना से जुड़े होने के कारण उन्हें मंदिर निर्माण से जुड़े लगभग हर पहलू की गहरी जानकारी है.

 राम मंदिर निर्माण में निभाई अहम भूमिका

राम मंदिर निर्माण के दौरान जगदीश आफले ने तकनीकी योजना, निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्ध कार्यों पर लगातार नजर रखी. मंदिर के विभिन्न चरणों में उन्होंने इंजीनियरों और निर्माण एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया. इसी अनुभव को देखते हुए उन्हें ट्रस्ट की बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा तेज हो गई है.

 आरएसएस से भी रहा है जुड़ाव

जगदीश आफले का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से भी पुराना संबंध बताया जाता है. वे लंबे समय से संगठन की विचारधारा और अनुशासन से जुड़े रहे हैं. माना जाता है कि संगठनात्मक अनुभव और प्रशासनिक समझ उनकी सबसे बड़ी ताकत है.

2 सितंबर की बैठक क्यों है अहम?

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक 2 सितंबर को प्रस्तावित है. इस बैठक में मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी चर्चा होगी.सूत्रों के मुताबिक, इसी बैठक में नए सचिव की नियुक्ति को लेकर अंतिम फैसला लिया जा सकता है. हालांकि, ट्रस्ट की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

ट्रस्ट क्यों कर सकता है बदलाव?

हाल के दिनों में मंदिर प्रबंधन को लेकर उठे कुछ सवालों के बाद ट्रस्ट प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दे रहा है. ऐसे में लंबे समय से परियोजना से जुड़े और अनुभवी अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपने पर विचार किया जा रहा है

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Tags: ayodhya ram mandir newsJagdish AfaleRam Mandir Trust SecretaryShri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust
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