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Who Is Jagadish Palanisamy: कौन हैं जगदीश पलानीसामी? भीड़ में खड़े जिस फैन को थलपति विजय ने बनाया अपना निजी सचिव

18 साल पहले वो थलपति विजय की एक फोटो के लिए लाइन में खड़े थे, आज उनके 'राइट हैंड' हैं. जानिए एक फैन से CM के निजी सचिव बने जगदीश की फिल्मी कहानी.

By: Shivani Singh | Published: June 23, 2026 5:51:38 PM IST

Who Is Jagadish Palanisamy: कौन हैं जगदीश पलानीसामी? भीड़ में खड़े जिस फैन को थलपति विजय ने बनाया अपना निजी सचिव


18 साल पहले जगदीश पलानीसामी भी उन हजारों प्रशंसकों की भीड़ में शामिल थे, जो अभिनेता विजय की एक झलक पाने और उनके साथ एक तस्वीर खिंचवाने की उम्मीद में घंटों इंतजार करते थे. लेकिन आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने विजय के ठीक बगल में उनके ‘निजी सचिव’  के रूप में खड़े हैं.

सी. जोसेफ विजय के बेहद भरोसेमंद और पुराने साथी जगदीश को आधिकारिक तौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया है. एक आम फैन से शुरू हुआ यह सफर आज तमिलनाडु की राजनीति और मनोरंजन जगत के सबसे मजबूत पेशेवर रिश्तों में बदल चुका है.

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एक फैन से PA बनने का सफर

विजय के जन्मदिन के मौके पर जगदीश ने ‘X’ (ट्विटर) पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने इस सफर को याद किया. उन्होंने लिखा, ’18 साल पहले, मैं एक जबरा फैन (die-hard fan) की तरह आपके साथ एक फोटो खिंचवाने की उम्मीद में लाइन में खड़ा था. और आज मैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के निजी सचिव के रूप में आपके साथ खड़ा हूँ. जिंदगी का चक्र पूरा हो गया है. मैं आज जो कुछ भी हूँ, सिर्फ आपकी वजह से हूँ.’

उन्होंने विजय को अपना ‘भगवान’ और ‘थलपति विजय अन्ना’ (बड़े भाई) कहते हुए, अपनी जिंदगी और करियर को संवारने के लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा किया.

विजय के इतने करीब कैसे पहुंचे जगदीश?

जगदीश ने अपने करियर की शुरुआत एक मशहूर कॉमेडियन और पब्लिक स्पीकर के साथ काम करके की थी. इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और एक बड़े म्यूजिक कंपोजर के साथ काम करते हुए तमिल सिनेमा में अपनी पहचान और मजबूत रिश्ते बनाए.

इन्हीं संपर्कों की वजह से वह धीरे-धीरे विजय के प्रोफेशनल सर्कल में शामिल हो गए. आगे चलकर वह विजय के मैनेजर बने और उनके सारे काम संभालने लगे. पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से जगदीश, विजय के प्रोजेक्ट्स को कॉर्डिनेट करने, मीडिया रिलेशंस देखने, उनके पब्लिक अपीयरेंस को मैनेज करने और उनकी पब्लिक इमेज को निखारने में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना दबदबा

सिर्फ विजय के मैनेजर रहने तक ही जगदीश सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने सेलिब्रिटी मैनेजमेंट की दुनिया में अपना एक बड़ा नाम बनाया. उन्होंने अपनी एक सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी शुरू की, जो आज दक्षिण भारतीय सिनेमा के कई बड़े कलाकारों और हस्तियों का काम संभालती है. धीरे-अंधे उनकी कंपनी ने कदम आगे बढ़ाए और कंटेंट क्रिएशन, म्यूजिक वीडियो और फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी कदम रख दिया.

सिनेमा जगत से गहरा नाता

जगदीश ने बाद में फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया. उन्होंने विजय की कुछ फिल्मों को को-प्रोड्यूस किया और बाद में अपने खुद के प्रोडक्शन बैनर तले कई फिल्में बनाईं. उनकी कंपनी ने बड़े म्यूजिक लेबल्स के साथ मिलकर कई पॉपुलर इंडिपेंडेंट म्यूजिक वीडियो भी तैयार किए हैं.

एक दिलचस्प बात यह भी है कि तमिल सिनेमा के मशहूर और प्रतिभावान अभिनेता काथिर, जगदीश के कजिन (चचेरे/ममेरे भाई) हैं. दोनों के बीच बहुत गहरा पारिवारिक रिश्ता है और उन्हें अक्सर पारिवारिक कार्यक्रमों में साथ देखा जाता है.

विजय का राजनीतिक सफर और जगदीश की नई भूमिका

तमिलनाडु सरकार ने 12 मई 2026 को जगदीश को निजी सचिव नियुक्त करने का आधिकारिक आदेश जारी किया था, ठीक उसी के दो दिन बाद जब विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. हालांकि यह सरकारी आदेश मई में ही आ गया था, लेकिन यह चर्चा में तब आया जब जगदीश ने विजय के जन्मदिन पर इस आदेश की कॉपी शेयर करते हुए उन्हें बधाई दी.

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