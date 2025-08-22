कौन है वो शख्स जिसने एल्विश यादव के घर पर चलाई थी धांय-धांय गोली ? नाम सुन पुलिस के भी उड़े होश!

Elvish Yadav: एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग करने वाले आरोपी के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। फिलहाल आरोपी बदमाश इशांत गांधी उर्फ ​​ईशू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये बदमाश इशांत गांधी उर्फ ​​ईशू कौन है।

कौन है इशांत गांधी ?

आपको बता दें कि गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाश की पहचान इशांत गांधी उर्फ ​​ईशू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बदमाश हरियाणा के फरीदाबाद स्थित जवाहर कॉलोनी का रहने वाला है। बदमाश ईशू पहले भी कई अपराधों में शामिल रहा है।

आरोपी का एनकाउंटर

बताया जा रहा है कि डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा ​​के नेतृत्व में सीआईए सेक्टर-30 और सेंट्रल ने शुक्रवार तड़के एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और फिर आरोपी का एनकाउंटर कर दिया। गुप्त सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम ने गांव फरीदपुर के पास घेराबंदी की। इस दौरान खुद को घिरा देख आरोपी ने पुलिस टीम पर चार राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच की गोली आरोपी के पैर में लगी। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। यह मुठभेड़ ग्रेटर फरीदाबाद के गांव फरीदपुर से तिगांव रोड पर सुबह 4:00 से 4:30 बजे के बीच हुई।

क्या है पूरा मामला ?

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही गुरुग्राम के सेक्टर-57 में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर रविवार सुबह फायरिंग हुई थी। दो नकाबपोश बदमाश दो दर्जन से ज़्यादा गोलियां चलाकर फरार हो गए थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया था, जिसमें दो नकाबपोश बाइक सवार दिखाई दे रहे थे। एक शूटर ने मेन गेट से फायरिंग की थी। इस घटना की ज़िम्मेदारी ‘भाऊ गैंग’ ने ली थी। अहम बात यह है कि एल्विश यादव ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहते हैं।