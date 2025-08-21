Home > देश > IPS Satish Golcha: 2020 में हुए दंगे से लेकर तिहाड़ जेल तक… जानें कौन हैं सतीश गोलचा? जिन्हें बनाया गया दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर

IPS Satish Golcha: 2020 में हुए दंगे से लेकर तिहाड़ जेल तक… जानें कौन हैं सतीश गोलचा? जिन्हें बनाया गया दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर

IPS Satish Golcha: गोलचा होमगार्ड महानिदेशक एसबीके सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय ने 1 अगस्त को दिल्ली पुलिस का कार्यवाहक आयुक्त नियुक्त किया था।

Published By: Ashish Rai
Published: August 21, 2025 19:38:26 IST

IPS Satish Golcha(सतीश गोलचा बने दिल्ली पुलिस ने नए कमिश्नर)
IPS Satish Golcha(सतीश गोलचा बने दिल्ली पुलिस ने नए कमिश्नर)

IPS Satish Golcha: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर एक जनसभा के दरम्यान हुए हमले के एक दिन बाद, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गुरुवार को(21 अगस्त) को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया। गृह मंत्रालय की 21 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार, गोलचा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक कार्यभार संभालेंगे।

बॉम्बे HC देखेगी सीएम योगी पर बनी फिल्म, CBFC दो बार रिजेक्ट कर चुकी है सर्टिफिकेशन…जाने कोर्ट तक कैसे पहुंचा मामला?

अधिसूचना में कहा गया है, ‘सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, सतीश गोलचा, जो वर्तमान में दिल्ली के डीजी (कारागार) के पद पर कार्यरत हैं, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया जाता है।’ गोलचा होमगार्ड महानिदेशक एसबीके सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय ने 1 अगस्त को दिल्ली पुलिस का कार्यवाहक आयुक्त नियुक्त किया था।

सतीश गोलचा कौन हैं?

सतीश गोलचा इससे पहले दिल्ली पुलिस के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), संयुक्त आयुक्त और विशेष आयुक्त के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं । उन्होंने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 के दंगों के दरम्यान विशेष पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) के रूप में अपने कार्यों के लिए ख्याति प्राप्त की। उन्होंने फरवरी 2022 से जून 2023 तक अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) के रूप में भी कार्य किया, जिसके बाद उनका दिल्ली स्थानांतरण हो गया।

बीते साल,मई 2024 में एलजी वीके सक्सेना ने पुलिस स्थापना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर गोलचा को तिहाड़ जेल का प्रमुख नियुक्त किया।

Aadhaar Card: देश के इस राज्य में अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, सरकार ने लिया चौंका देने वाला फैसला, वजह जानकर हैरान…

Tags: home-hero-pos-4ips satish golcha
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
IPS Satish Golcha: 2020 में हुए दंगे से लेकर तिहाड़ जेल तक… जानें कौन हैं सतीश गोलचा? जिन्हें बनाया गया दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

IPS Satish Golcha: 2020 में हुए दंगे से लेकर तिहाड़ जेल तक… जानें कौन हैं सतीश गोलचा? जिन्हें बनाया गया दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPS Satish Golcha: 2020 में हुए दंगे से लेकर तिहाड़ जेल तक… जानें कौन हैं सतीश गोलचा? जिन्हें बनाया गया दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर
IPS Satish Golcha: 2020 में हुए दंगे से लेकर तिहाड़ जेल तक… जानें कौन हैं सतीश गोलचा? जिन्हें बनाया गया दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर
IPS Satish Golcha: 2020 में हुए दंगे से लेकर तिहाड़ जेल तक… जानें कौन हैं सतीश गोलचा? जिन्हें बनाया गया दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर
IPS Satish Golcha: 2020 में हुए दंगे से लेकर तिहाड़ जेल तक… जानें कौन हैं सतीश गोलचा? जिन्हें बनाया गया दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?