IPS Satish Golcha: 2020 में हुए दंगे से लेकर तिहाड़ जेल तक… जानें कौन हैं सतीश गोलचा? जिन्हें बनाया गया दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर

IPS Satish Golcha: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर एक जनसभा के दरम्यान हुए हमले के एक दिन बाद, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गुरुवार को(21 अगस्त) को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया। गृह मंत्रालय की 21 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार, गोलचा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक कार्यभार संभालेंगे।

अधिसूचना में कहा गया है, ‘सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, सतीश गोलचा, जो वर्तमान में दिल्ली के डीजी (कारागार) के पद पर कार्यरत हैं, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया जाता है।’ गोलचा होमगार्ड महानिदेशक एसबीके सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय ने 1 अगस्त को दिल्ली पुलिस का कार्यवाहक आयुक्त नियुक्त किया था।

सतीश गोलचा कौन हैं?

सतीश गोलचा इससे पहले दिल्ली पुलिस के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), संयुक्त आयुक्त और विशेष आयुक्त के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं । उन्होंने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 के दंगों के दरम्यान विशेष पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) के रूप में अपने कार्यों के लिए ख्याति प्राप्त की। उन्होंने फरवरी 2022 से जून 2023 तक अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) के रूप में भी कार्य किया, जिसके बाद उनका दिल्ली स्थानांतरण हो गया।

बीते साल,मई 2024 में एलजी वीके सक्सेना ने पुलिस स्थापना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर गोलचा को तिहाड़ जेल का प्रमुख नियुक्त किया।

