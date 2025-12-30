Home > देश > Who is Imran Baig: कौन हैं अवीवा बेग के पिता इमरान बेग? प्रियंका गांधी के परिवार से है पुराना नाता, जानें कितनी संपत्ति के हैं मालिक

Raihan Vadra engagement: रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई ने खींचा सबका ध्यान! जानें कौन हैं अवीवा के पिता इमरान बेग, उनका बिजनेस और गांधी-वाड्रा परिवार से उनका करीबी कनेक्शन.

By: Shivani Singh | Published: December 30, 2025 5:31:31 PM IST

Who is Imran Baig: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने हाल ही में अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई कर ली है. इस सगाई के बाद से ही अवीवा के पिता, इमरान बेग को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन हैं रोबर्ट वाड्रा के ससुर और अवीवा बेग के पिता जिनका रिश्ता गाँधी-वाड्रा परिवार से जुड़ने जा रहा है. ऐसे में आइये जानते हैं इमरान बेग के बारे में 

कौन हैं इमरान बेग?

अवीवा बेग के पिता इमरान बेग दिल्ली के एक जाने-माने बिजनेसमैन हैं. उनकी शादी नंदिता बेग से हुई है यानी अवीवा बेग की मां हैं जो एक मशहूर इंटीरियर डिजाइनर हैं. बेग परिवार का दिल्ली के हाई-प्रोफाइल और रसूखदार लोगों के बीच अच्छा उठना-बैठना है. गांधी-वाड्रा परिवार और बेग परिवार के बीच सालों पुराने और करीबी रिश्ते रहे हैं. बताया जाता है कि रेहान और अवीवा भी स्कूल के समय से ही एक-दूसरे को जानते हैं. चर्चाओं में रहने के बावजूद, इमरान बेग खुद को राजनीति और लाइमलाइट से दूर रखना ही पसंद करते हैं. 

इमरान बेग अपना निजी बिजनेस चलाते हैं. हालांकि उनकी कंपनियों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है लेकिन वह मीडिया और चकाचौंध से दूर रहकर अपना काम करना पसंद करते हैं.

इमरान बेग बिजनेस के अलावा कला और क्रिएटिव कामों में भी रुचि रखते हैं. उन्हें दिल्ली में फोटोग्राफर पारुल शर्मा की एक प्रदर्शनी में चित्रकार जतिन दास के साथ देखा गया था. उनकी पत्नी नंदिता बेग ने कई बड़े इंटीरियर प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जिनमें कुछ राजनीतिक घरानों से जुड़े काम भी शामिल हैं.

प्रियंका गांधी और नंदिता बेग का रिश्ता

प्रियंका गांधी और नंदिता बेग लंबे समय से दोस्त हैं, उन्होंने कांग्रेस हेडक्वार्टर के इंटीरियर डिजाइन पर साथ काम किया है. अब उनकी दोस्ती पारिवारिक रिश्ते में बदल गई है क्योंकि रेहान और अवीवा की सगाई हो गई है. प्रियंका गांधी जो केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद हैं जल्द ही औपचारिक रूप से सगाई की घोषणा कर सकती हैं..

इमरान बेग की नेट वर्थ

इमरान बेग की संपत्ति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन वह एक संपन्न और मजबूत बिजनेस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं. 

अवीवा बेग

अवीवा बेग की बात करें तो खुद एक इंटीरियर डिजाइनर, फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की और फिर ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मीडिया और जर्नलिज्म की डिग्री ली. वह अपनी पहचान खुद बनाने में यकीन रखती हैं। उनकी कला की प्रदर्शनियां ‘इंडिया आर्ट फेयर’ जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भी लग चुकी हैं.

