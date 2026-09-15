West Bengal By-Election: कौन हैं हासीरानी रथ? जो नंदीग्राम से लड़ेंगी विधानसभा उपचुनाव, दूसरी सीट से बीजेपी ने किसे बनाया उम्मीदवार

Nandigram Vidhan Sabha By-Election: पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने मंगलवार को बंगाल की दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है. पूर्वी मेदिनीपुर जिले की हाई-प्रोफाइल नंदीग्राम सीट के लिए बीजेपी ने सुवेंदु अधिकारी के दिवंगत पर्सनल असिस्टेंट (PA) चंद्रनाथ रथ की मां हासीरानी रथ को मैदान में उतारा है. वहीं दूसरी तरफ, मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर सीट के लिए शाखारव सरकार को उम्मीदवार बनाया गया है.

हासीरानी रथ मंगलवार को समर्थकों के बड़े जुलूस के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी. इस मौके पर सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

बीजेपी करेगी शक्ति प्रदर्शन

बीजेपी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान नंदीग्राम में अपनी ताकत का बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है. दोनों सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होने वाले हैं. और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर है. गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से ठीक दो दिन पहले 9 मई को उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

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राजनीति में सक्रिय हैं हासीरानी रथ

रथ की मां 1998 से राजनीति में सक्रिय हैं. वह दो बार पंचायत सदस्य और तीन बार पंचायत समिति की सदस्य रह चुकी हैं. नंदीग्राम में उपचुनाव सुवेंदु अधिकारी के सीट से इस्तीफा देने के कारण हो रहा है. कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनावों में सुवेंदु ने दो निर्वाचन क्षेत्रों नंदीग्राम और भवानीपुर से जीत हासिल की थी. बाद में उन्होंने नंदीग्राम सीट से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कोई व्यक्ति एक समय में केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रह सकता है.

बाकी विपक्षी पार्टियों ने की उम्मीदवारों की घोषणा

नंदीग्राम में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के साथ-साथ तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. बीजेपी द्वारा हासीरानी रथ को मैदान में उतारने से नंदीग्राम उपचुनाव और भी हाई-वोल्टेज मुकाबला बन गया है.

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