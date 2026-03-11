Home > देश > Harish Rana: कौन हैं हरीश राणा, जो अब दुनिया में है चंद दिनों के मेहमान; सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुनाई पैसिव युथनेसिया का फैसला

By: JP Yadav | Published: March 11, 2026 11:45:46 AM IST

Harish Rana Euthanasia Case: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में गाजियाबाद के हरीश राणा को पैसिव युथनेसिया (इच्छा मृत्यु) देने पर सहमति दे दी है. केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में ही रहकर पढ़ाई कर रहे हरीश वर्ष 2013 में अपने हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे. इसके चलते सिर में गंभीर चोट आई और उसके बाद से हरीश लगातार बिस्तर पर हैं. अचेत हालत लगातार बिस्तर पर पड़े रहने के कारण उनके शरीर में घाव हो गए थे. एम्स के डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि हरीश राणा अब कभी ठीक नहीं हो सकते हैं. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने भी बुधवार (11 मार्च, 2026) को अहम सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए हरीश राणा को इच्छामृत्यु की इजाजत दे दी. 

क्या है पैसिव यूथेनेशिया (What is Passive Euthanasia)

विशेषज्ञों के अनुसार, पैसिव यूथेनेशिया वह व्यवस्था है, जिसमें किसी गंभीर रूप से बीमार या पूरी तरह से बेहोश रोगी शख्स से जान बचाने वाला मेडिकल इलाज (जैसे, वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब) रोक दिया जाता है या फिर आदेश पर हटा दिया जाता है. इसके बाद बीमार शख्स की प्राकृतिक मौत हो जाती है. जानकारों का कहना है कि पैसिव यूथेनेशिया कानूनी तौर पर एक्टिव यूथेनेशिया (सीधे मारना) से भिन्न है. हमारे देश में इसकी इजाज़त है, लेकिन यह निर्णय सरकार भी नहीं ले  सकता है. इसके लिए कोर्ट का रुख करना पड़ता है. यहां पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में इसे इज्ज़त से मरने के अधिकार के तौर पर मान्यता दी थी. 

