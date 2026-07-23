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कौन हैं हरीश डबासिया? जिन्हें तलाक ने किया कंगाल; 55 साल की उम्र में सबकुछ गंवाकर लौटे अफ्रीका

Harish Dabasia Divorce: भारतीय मूल के बिजनेसमैन हरीश डबासिया ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि उन्हें तलाक की वजह से अपना सबकुछ गंवाना पड़ा और सबकुछ अपनी पूर्व पत्नी और 2 बेटियों को देना पड़ा.

By: Sohail Rahman | Published: July 23, 2026 4:43:00 PM IST

कौन हैं हरीश डबासिया, जिन्हें तलाक ने बनाया कंगाल
कौन हैं हरीश डबासिया, जिन्हें तलाक ने बनाया कंगाल


Harish Dabasia Divorce: भारतीय मूल के एक बिजनेसमैन ने दावा किया है कि तलाक की वजह से उन्होंने सब कुछ खो दिया और 55 साल की उम्र में उन्हें अपनी जिंगदी नए सिरे से शुरू करनी पड़ी. हरीश डबासिया हाल ही में ‘द वॉयस पॉडकास्ट विद अराफात’ में शामिल हुए, जहां उन्होंने बताया कि अलग होने के दौरान उन्हें अपनी पूर्व पत्नी और दो बेटियों को अपनी ‘सारी संपत्ति देनी पड़ी.

डबासिया ने बताया कि पत्नी से तलाक के बाद वे लंदन (UK) से रवांडा चले गए और चुपचाप अपनी जिंदगी फिर से शुरू की. उन्होंने कंस्ट्रक्शन के पारिवारिक बिजनेस को छोड़कर लाइफ कोच बनने का रास्ता चुना.

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कौन हैं हरीश डबासिया?

डबासिया ने बताया कि उनका जन्म भारत में बिल्डरों के परिवार में हुआ था और उन्होंने अपना ज्यादातर बचपन नैरोबी, केन्या में बिताया. उन्होंने खुद को ‘छठी पीढ़ी का बिल्डर’ बताया, जिनके ‘खून में सीमेंट, ब्लॉक और ईंटें’ हैं. भारतीय मूल के इस बिजनेसमैन ने आगे बताया कि जवानी के दिनों में उनके पिता ने उन्हें अपने चाचा के साथ रहने के लिए UK भेज दिया था. उन्होंने इसके पीछे अपने और अपने पिता के बीच मतभेदों का जिक्र किया.

पत्नी के साथ 35 साल बिताए और…

डबासिया ने बताया कि यूके पहुंचने के बाद उनसे उम्मीद की गई थी कि वे वहीं रहेंगे और नैरोबी वापस नहीं लौटेंगे. इसके बजाय, उन्होंने भारतीय मूल की और यूके में पढ़ी-लिखी महिला से शादी की और उनके साथ अगले 35 साल बिताए, साथ ही परिवार के कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी शामिल हो गए. जब उनसे पूछा गया कि क्या वे नैरोबी वापस नहीं लौटना चाहते थे तो हरीश डबासिया ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मेरे पास कोई चारा नहीं था. मेरे पास कोई विकल्प नहीं था और 55 साल की उम्र में भी वही बात दोहराई गई.

55 साल की उम्र में वापस अफ्रीका चले गए

बिजनेसमैन ने अपनी जिंदगी के 2 पड़ावों के बीच समानताएं बताईं- एक युवा के तौर पर जिसके पास कोई विकल्प नहीं था और एक 55 साल के व्यक्ति के तौर जिसने पास तलाक में लाखों की संपत्ति छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था. हालांकि, इस बार उनके पास वापस लौटने का विकल्प था और उन्होंने ऐसा किया भी, डबासिया 55 साल की उम्र में वापस अफ्रीका चले गए.

तलाक की वजह से सारी संपत्ति पत्नी और 2 बेटियों को देनी पड़ी

उन्होंने बताया कि तलाक की वजह से मुझे अनपी सारी संपत्ति, अपनी सभी प्रॉपर्टी और अपने सभी बिजनेस अपनी पूर्व पत्नी और दो बेटियों को देने पड़े और मैं जान-बूझकर वापस अफ्रीका आया हूं. भारतीय मूल के बिल्डर ने अफ्रीका वापस जाने के अपने फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि जब मेरा तलाक फाइनल हुआ तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया. मैंने तय किया कि ठीक है, मैं उन लोगों और उस माहौल के बीच नहीं रहूंगा जिन्हें मैं जानता था. मैं अफ्रीका वापस जाना चाहता हूं. और अफ्रीका में मैं सिर्फ इमारतें ही नहीं बनाउंगा. मैं वहां बिजनेस भी खड़ा करूंगा और लोगों को भी आगे बढ़ाऊंगा.

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