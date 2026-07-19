Home > देश > कौन हैं गीतांजलि जे. अंगमो? सोनम वांगचुक के लिए एम्स से लेकर ‘संसद मार्च’ तक डटीं; कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ लद्दाख को बनाया कर्मभूमि!

कौन हैं गीतांजलि जे. अंगमो? सोनम वांगचुक के लिए एम्स से लेकर ‘संसद मार्च’ तक डटीं; कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ लद्दाख को बनाया कर्मभूमि!

गीतांजलि जे. अंगमो ने पति सोनम वांगचुक के साथ मिलकर लेह (लद्दाख) में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख (HIAL) की सह-स्थापना की, जहां वह इसकी Founding CEO और डीन के रूप में कार्यरत हैं. वांगचुक के अनशन में सपोर्ट सिस्टम बनकर साथ खड़ी नजर आई हैं.

By: Kajal Jain | Published: July 19, 2026 11:40:29 AM IST

कौन हैं गीतांजलि जे. अंगमो? सोनम वांगचुक के लिए एम्स से लेकर 'संसद मार्च' तक डटीं; जानिए वांगचुक संग अनोखी प्रेम कहानी!
कौन हैं गीतांजलि जे. अंगमो? सोनम वांगचुक के लिए एम्स से लेकर 'संसद मार्च' तक डटीं; जानिए वांगचुक संग अनोखी प्रेम कहानी!


भारत की परीक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर 3 सप्ताह से अनशन पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक एम्स में भर्ती हैं. चिकित्सकों की एक टीम लगातार उनकी सेहत की निगरानी कर रही है. वांगचुक को देश के युवाओं का खूब सपोर्ट मिल रहा है. जब वो जंतर-मंतर पर थे, तो उनके साथ कई युवा भूख हड़ताल पर बैठे थे. इसी दौरान उनकी पत्नी गीतांजलि जे.अंगमो को भी इमोशनल सपोर्ट करते देखा गया. बता दें कि लद्दाख के अधिकारों के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक के आंदोलन और आमरण अनशन के दौरान गीतांजलि हर कदम पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही हैं. हाल ही में शिक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर उनके विरोध प्रदर्शन के प्रमुख चेहरों में से एक के रूप में उभरी हैं. हालांकि गीतांजलि जे.अंगमो को पहली बार वांगचुक के अनशन पर स्पॉट किया गया लेकिन वो वांगचुक की तरह ही एक सामाजिक कार्यकर्ता है. उनकी और वांगचुक की स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है.  जानिए कौन हैं गीतांजलि जे. अंगमो और सोनम वांगचुक से वो पहली बार कब और कहां मिली?

कौन हैं गीतांजलि जे. अंगमो?

पर्यावरण और शिक्षा कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी ‘गीतांजलि जे एंगमो’ (Gitanjali J Angmo) एक प्रमुख भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, कराटे वर्ल्ड चैंपियन और बैले डांसर हैं. वो वर्तमान में लद्दाख में शिक्षा सुधार और सामुदायिक विकास के कार्यों के लिए जानी जाती हैं. गीतांजलि का जन्म ओडिशा के बालासोर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था. उन्होंने फकीर मोहन विश्वविद्यालय से भौतिकी (Physics) में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद उन्होंने जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर (XIMB) से मार्केटिंग और फाइनेंस में MBA की डिग्री प्राप्त की.

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मल्टी-टैलेंटेड है गीतांजलि

गीतांजलि जे. अंगमो कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं और उन्होंने 2009 में अमेरिका में आयोजित विश्व चैंपियनशिप (World Championship) जीती थी. इसके अलावा, वह ओडिसी और रशियन बैले डांसर भी रही हैं. वो सनातन धर्म की अनुयायी हैं. अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर गीतांजलि ने खुद को एक आध्यात्मिक साधिका बताया है जो वेदांत और गीता का अध्ययन करती हैं. शिक्षा और सामुदायिक विकास में उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार (नीति आयोग) ने उन्हें ‘महिला परिवर्तनकारी भारत पुरस्कार’ (Women Transforming India Award) से सम्मानित किया था.

अपने दम पर लॉन्च किए वेंचर्स

वर्क फ्रंट की बात करें तो गीतांजलि जे. अंगमनो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लगभग 15 साल काम कर चुकी हैं. उन्होंने अधिकांश समय उन्होंने डेनमार्क में बिताया. मन में अपने दम पर कुछ करने की चाहत थी इसलिए भारत लौट आईं थी. तब से उन्होंने ‘हेलिओस बुक्स’, ‘औम हॉस्पिटल्स’, ‘औम ट्रस्ट’ और ‘लव योर लिवर फाउंडेशन’ जैसे उद्यमों और सामाजिक संस्थाओं की स्थापना की. साल 2017 में, उन्होंने अपने पति सोनम वांगचुक के साथ मिलकर लेह (लद्दाख) में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख (HIAL) की सह-स्थापना की, जहां वह इसकी Founding CEO और डीन के रूप में कार्यरत हैं. यह संस्थान पहाड़ी समुदायों की असल ज़िंदगी की समस्याओं को एक्सपीरिएंस बेस्ड और बिहेवियरल एजुकेशन के माध्यम से हल करना सिखाता है.  आज गीजांजलि को लद्दाख में शिक्षा सुधार और सामुदायिक विकास के कार्यों के लिए जानते हैं.

वांगचुक और गीतांजलि की लव स्टोरी

सोनम वांगचुक और गीतांजलि जे. आंग्मो की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं हैय दोनों एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में मिले थे और पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच गहरी समझ बन गई थी. पिछले साल ब्रूट को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि उनकी मुलाकात वांगचुक से एक एजुकेशनल कांफ्रेंस में मिली थीं. इस मुलाकात ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे उन्हें ‘एक आत्मीय साथी मिल गया हो’. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह ‘खुद से बड़े किसी उद्देश्य के लिए जीना चाहती हैं’. 

लाइमलाइट से दूर रही हैं गीताजंलि

वैसे तो गीतांजलि जे. अगमो लाइमलाइट से दूर रहती है लेकिन यह पहली बार नहीं है जब गीतांजलि पति वांगटुक के सपोर्ट में मुखता से उभर रही हैं.पिछले साल जब वांगचुक को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था, उस समय भी वांगचुक का सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरीं. राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांगों को लेकर लद्दाख में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान 4 लोगों की मौत हुई तो वांगचुक को सितंबर में हिरासत में लिया गया था. इसके बाद आंगमो ने उनकी हिरासत को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने के लिए पत्र भी लिखा. लगभग 170 दिनों की हिरासत के बाद वांगचुक को आखिरकार रिहा कर दिया गया.

उस समय गीतांजलि ने वांगचुक के लिए इमोशनल पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था ‘पिछले पांच महीनों से हर हफ्ते सिर्फ 60 मिनट की मुलाकात के लिए दो बार ट्रेवल करने का मेरा कष्टदायक अनुभव आखिरकार समाप्त हो गया है’

वांगचुक का सपोर्ट सिस्टम बनकर उभरीं

जुलाई 2026 में, NEET परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे उनके पति सोनम वांगचुक को जब दिल्ली पुलिस ने जबरन सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया, तो गीतांजलि ने इसके खिलाफ मुखरता से आवाज उठाई. उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि परिवार और निजी डॉक्टरों की सहमति के बिना वांगचुक को कोई भी दवा या चिकित्सा न दी जाए. इसके साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक की अनुपस्थिति में 20 जुलाई 2026 को होने वाले ‘संसद मार्च’ का नेतृत्व करने का भी ऐलान किया है. लद्दाख के अधिकारों के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक के आंदोलन और आमरण अनशन के दौरान गीतांजलि हर कदम पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही हैं.

ये भी पढ़ें:- एम्स में भी जारी सोनम वांगचुक का अनशन, डॉक्टर्स ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन; भड़कीं पत्नी बोलीं- ‘बिना मर्जी न दें कोई दवा’

Tags: Geetanjali J AngmoSonam Wangchuksonam wangchuk wife
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