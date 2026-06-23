George Kurian Resign: मोदी सरकार में होने जा रहा बड़ा बदलाव! कौन है जॉर्ज कुरियन? केंद्रीय मंत्री पद से दिया इस्तीफा

Who is George Kurian: केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन कार्यकाल समाप्त हो चुका था. संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक, संसद का सदस्य नहीं रहने की वजह से उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है. इसके बाद उन्होंने अपने केंद्रिय मंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है. केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है. भाजपा के वरिष्ठ नेता जॉर्ज कुरियन ने मंगलवार, 23 जून को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन राज्य मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

राष्ट्रपति ने स्वीकार किया इस्तीफा

राष्ट्रपति भवन ने इस मामले में अपना बयान जारी कर कहा कि पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 75(2) के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया है. इसके साथ ही जॉर्ज कुरियन का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है.

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कौन हैं जॉर्ज कुरियन?

65 वर्षीय कुरियन अगस्त 2024 से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले तीसरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री (MoS) के रूप में कार्यरत थे. वह एक वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, जो 1980 में इसकी स्थापना के बाद से पार्टी के सदस्य रहे हैं, और उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में भी अभ्यास किया है.

माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट के मुताबिक, कुरियन का जन्म 20 सितंबर, 1960 को केरल के कोट्टायम जिले में एट्टूमनूर म्युनिसिपैलिटी के नांबियाकुलम में हुआ था. उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई अपने होमटाउन में पूरी की, जिसके बाद उन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन किया. उन्होंने 9 जून, 2024 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर शपथ ली और 11 जून, 2024 को माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री और फिशरीज, एनिमल हसबैंड्री और डेयरी मिनिस्ट्री का चार्ज संभाला.

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