तेरे को मिर्ची लग रही है…कौन हैं गायत्री बिश्नोई? जिन्होंने कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा को दिया मुंहतोड़ जवाब, गरमाई पंजाब की सियासत

Who is Gayatri Bishnoi: पंजाब (Punjab Chunav 2027) की राजनीति इन दिनों कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा के आरोपों की वजह से गरमाई हुई है. खैरा ने यह आरोप आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट की ऑब्जर्वर गायत्री बिश्नोई पर लगाया है. जिसके बाद गायत्री ने कोर्ट जाने की बात कही है. दरअसल, बताया जा रहा है कि खैरा ने उनके और पार्टी की राज्य यूनिट के इंचार्ज मनीष सिसोदिया के बारे में ‘शर्मनाक’ टिप्पणी की थी. पंजाब राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है. आयोग की प्रमुख राज लाली गिल ने कहा कि वे किसी महिला की गरिमा पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगी.

खैरा ने अपनी बात दोहराते हुए बिश्नोई से कहा कि आपकी असंसदीय और भद्दी भाषा साफ तौर पर आपकी खराब परवरिश को दिखाती है!

आरोपों पर गायत्री बिश्नोई ने क्या कहा?

आम आदमी पार्टी की राजस्थान महिला विंग की अध्यक्ष गायत्री बिश्नोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कांग्रेस नेता खैरा को करारा जवाब दिया है. दरअसल, उन्होंने कहा कि वह चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह के सरकारी आवास पर अपने माता-पिता के साथ रहती हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खैरा ने आरोप लगाया था कि वह सिसोदिया के साथ सेक्टर 39 के सरकारी घर नंबर 960 में रह रही हैं, जो मंत्री रवजोत सिंह को आवंटित है.

सुखपाल खैरा! तू इतना कमीना आदमी है ना, कि तू अपनी बेटियों की उम्र की लड़की को भी नहीं छोड़ता है। कैसा घटिया इंसान है तू! ‘थू’ है तुझ पर। तूने मेरे करैक्टर पर लांछन उठाया है ना।

पहले तो तू देख मैं कहाँ रहती हूँ। और देखता रह। तुझे तो मैं अब जेल भिजवा कर ही दम लूँगी।… pic.twitter.com/iRajeHG2xZ — Gayatri bishnoi (गायत्री बिश्नोई)🇮🇳 (@GayatriBishnoi_) September 25, 2026







वीडियो में दिखाया घर

गायत्री बिश्नोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो में वीडियो में स्वास्थ्य मंत्री को आवंटित घर नंबर 961 दिखाते हुए कहा कि मैं डॉ. बलबीर सिंह के बंगले (चंडीगढ़ में) अपने माता-पिता के साथ रहती हूं क्योंकि मेरे पिता दिल के मरीज हैं. उनका इलाज यहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि यह डॉ. बलबीर का हम पर एहसान है.

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खैरा को बताया शर्मनाक आदमी

खैरा को शर्मनाक आदमी बताते हुए उन्होंने वीडियो में अपनी मां और पिता को दिखाया. फिर उन्होंने खैरा को संबोधित करते हुए कहा कि आप अपनी बेटी की उम्र की लड़की के बारे में इतनी गंदी बातें कह रहे हैं. क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आप मेरे बारे में क्या-क्या कह रहे हैं? कि मैं किस बंगले में और किसके साथ रहती हूं? शर्मनाक आदमी, पूरा पंजाब आपके चरित्र को जानता है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के लोगों के लिए काम कर रही हूं. उन्होंने धमकी दी कि मैं आपको कोर्ट ले जाऊंगी और कहा कि मैं आपको जेल भिजवाऊंगी.

खैरा ने दिया जवाब

खैरा ने एक और एक्स पोस्ट किया और कहा कि वह धमकियों से डरते नहीं हैं. बिश्नोई की पोस्ट के जवाब में महिला आयोग की चेयरपर्सन राज गिल ने कहा कि किसी महिला के चरित्र को सार्वजनिक रूप से बदनाम करना और उसकी जिंदगी पर अपमानजनक टिप्पणी करना एक गंभीर मामला है. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी.







कौन हैं सुखपाल खैरा?

सुखपाल सिंह खैरा भोलाथ से कांग्रेस विधायक हैं. जो पहले आम आदमी पार्टी में थे. लेकिन बाद में मतभेद होने पर उन्हें विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया गया था. उन्होंने सिसोदिया को चुनौती दी कि वे इस बात से इन्कार करें कि उन्होंने गैर-कानूनी तरीके से मंत्री आवास पर कब्जा किया है. खैरा ने कहा कि लोगों को यह भी बताएं कि आपके साथ वहां कौन रह रहा है. खैरा ने कहा कि गायत्री बिश्नोई को पंजाब में आम आदमी पार्टी का सह-प्रभारी बनाया गया है. आप उस आवास की तस्वीरें देख सकते हैं और वहां मनीष सिसोदिया के नाम वाला एक सर्टिफिकेट लगा हुआ है. मुझे हैरानी है. मनीष सिसोदिया की पत्नी कहां हैं, जबकि वे कथित तौर पर पंजाब में हाउस नंबर 960 में किसी दूसरी महिला के साथ रह रहे हैं?

इसके अलावा, खैरा ने यह भी दावा किया कि रवजोत सिंह 2 साल से ज्यादा समय तक अपने सरकारी आवास में कदम नहीं रख पाए. उन्होंने कहा कि अब शायद रवजोत से कहा जाएगा कि वे वहां अधिकारियों के साथ कुछ बैठकें करें और सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करें ताकि यह दिखाया जा सके कि वह आवास उनका है, लेकिन दो साल तक तो मंत्री को वहां घुसने तक नहीं दिया गया.

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