Who Is Dr. Muskan Soni Dentist: कौन है डेंटिस्ट डॉ. मुस्कान सोनी? केतन अग्रवाल का उड़ाया ऐसा मजाक, भड़क उठा पूरा मर्द समाज

Who is Muskan Soni Viral Girl Ketan Agarwal Case | Kaun Hai Muskan Soni: महाराष्ट्र के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इससे जुड़े नए विवाद भी सामने आ रहे हैं. इसी बीच एक महिला डेंटिस्ट डॉ. मुस्कान सोनी का नाम सोशल मीडिया पर तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है. वजह उनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी बनी, जिसे लेकर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई. विवाद बढ़ने के बाद जिस राष्ट्रीय डेंटल संगठन से वो जुड़ी थीं, उसने भी उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है.

कौन है डॉ. मुस्कान सोनी? (Who is Muskan Soni Viral Girl)

डॉ. मुस्कान सोनी पेशे से डेंटिस्ट हैं और ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एंड सर्जन्स एसोसिएशन (AIDSA) से जुड़ी हुई थीं. संगठन ने 5 जुलाई 2025 को जारी नियुक्ति आदेश (Ref. No. AIDSA/2025/3147) के तहत उन्हें मध्य प्रदेश इकाई का कोषाध्यक्ष (Treasurer) नियुक्त किया था. इस पद पर रहते हुए वे संगठन के वित्तीय मामलों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही थीं.

इंस्टाग्राम स्टोरी बनी विवाद की वजह

केतन अग्रवाल की मौत के बाद डॉ. मुस्कान सोनी द्वारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई एक स्टोरी विवादों के केंद्र में आ गई. आरोप है कि पोस्ट में दिवंगत के प्रति असंवेदनशील और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसे सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अनुचित और अमर्यादित बताया. मामला वायरल होने के बाद इस पर व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिली.

विवाद सामने आने के बाद AIDSA ने मामले की समीक्षा की और इसे संगठन की आचार संहिता, नैतिक मूल्यों और सोशल मीडिया नीति का उल्लंघन माना. इसके बाद संगठन ने डॉ. मुस्कान सोनी को तत्काल प्रभाव से पांच सालों के लिए सस्पेंड कर दिया. इस अवधि के दौरान वे संगठन के किसी भी पद, समिति, सदस्यता या आधिकारिक गतिविधि का हिस्सा नहीं होंगी और न ही संगठन का प्रतिनिधित्व कर सकेंगी.

क्या है केतन अग्रवाल हत्याकांड?

केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई इसी साल फरवरी में हुई थी. सोशल मीडिया पर दोनों की जोड़ी खुशहाल दिखाई देती थी, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि सिया पर अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने का आरोप है. जांच के अनुसार, 18 जून को लोहगढ़ किले की सैर के दौरान केतन को खाई में धक्का दिया गया. घटना के बाद इसे दुर्घटना बताया गया, लेकिन पुलिस की जांच में मामला कथित हत्या का निकला और दोनों आरोपियों की भूमिका सामने आई.

जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

पुलिस जांच के मुताबिक, 18 जून की घटना से चार दिन पहले भी कथित तौर पर केतन को उसी किले से धक्का देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ. अब जांच एजेंसियां आरोपियों के उदयपुर यात्रा रिकॉर्ड समेत अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं, ताकि कथित साजिश के पीछे की पूरी कहानी और मकसद का पता लगाया जा सके.