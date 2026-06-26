राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: चंपत राय संग इस्तीफा देने वाले डॉ. अनिल मिश्रा कौन हैं? जो प्राण प्रतिष्ठा में बने थे मुख्य यजमान

Who is Doctor Anil Mishra: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफा देने की खबर है. सूत्रों के अनुसार, यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख और एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद सामने आया है. एसआईटी की सिफारिश पर मामले में पहली एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है. एसआईटी फिलहाल कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है. सूत्रों का कहना है कि, जांच एजेंसी आरोपियों के बैंक खातों, संपत्तियों, मोबाइल रिकॉर्ड और कथित लेन-देन की पड़ताल में जुटी है. इस्तीफों को जांच में हुई कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा ने इस्तीफे को गलत बताया है. कहा, न चंपत राय ने और न ही मैंने कोई इस्तीफा दिया है.

कौन हैं ट्रस्टी अनिल मिश्रा

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा संघ के पुराने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) हैं. उन्होंने विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई है.अनिल मिश्रा लंबे समय से अयोध्या में सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं. स्थानीय स्तर पर उनकी पहचान एक सक्रिय समाजसेवी के रूप में भी है.

प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य यजमान रहे डॉ. मिश्रा

बता दें कि, 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा की पद्धति के हिसाब से अयोध्या में राम मंदिर में पूजा का सिलसिला शुरू हो गया था. इस पूजा समारोह का समापन 22 जनवरी को हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए थे. इस पूरे पूजा समारोह में ट्रस्ट के सदस्य और संघ के पुराने स्वयंसेवक डॉ. अनिल मिश्रा ने यजमान की ज़िम्मेदारी निभाई थी.

मुख्य यजमान के लिए अनिल मिश्रा ही क्यों चुने गए थे

जानकारी के मुताबिक, राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान डॉक्टर अनिल मिश्रा को यजमान के तौर पर चुनने के पीछे दो कारण थे. एक तो वो मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और दूसरा कि वो अयोध्या में उपलब्ध थे. क्योंकि, अन्य ट्रस्टी साधु संत हैं. विधान के अनुसार, किसी न किसी को यजमान बनकर पूजा पाठ करने की ज़िम्मेदारी निभानी होती है. अनिल मिश्रा इन दिनों मौजूद थे. इसीलिए डॉ. अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी को यजमान बनाया गया था.

पेशे से होम्योपैथिक चिकित्सक है अनिल मिश्रा

जानकारी के मुताबिक, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा पेशे से होम्योपैथिक चिकित्सक (Homeopathic Doctor) हैं. मिश्रा ने होम्योपैथी चिकित्सा के क्षेत्र में लंबे समय तक कार्य किया है और अयोध्या में एक चिकित्सक के रूप में भी उनकी पहचान रही है.

गोंडा जिले के रहने वाले हैं अनिल मिश्रा

डॉक्टर अनिल मिश्रा का परिवार गोंडा ज़िले के महबूबपुर गांव का रहने वाला है, और सरकारी डॉक्टर होने की वजह से उनकी तैनाती अयोध्या और उसके आस पास के ज़िलों में ही रहते थी. डॉ. अनिल मिश्रा 2017 में रिटायर हो गए और उसके बाद उनकी संघ में भूमिका और ज़िम्मेदारियां बढ़ गईं और उन्हें प्रांत कार्यवाह बनाया गया.

राम मंदिर निर्माण में सक्रिय भूमिका

मंदिर निर्माण की विभिन्न व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं से जुड़े मुद्दों और स्थानीय समन्वय में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. सार्वजनिक जीवन में अनिल मिश्रा अपनी सादगी और कम प्रचार-प्रसार के लिए जाने जाते हैं. वे मीडिया में अपेक्षाकृत कम दिखाई देते हैं, लेकिन संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय रहते हैं.

चढ़ावे से जुड़े मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित गड़बड़ी की जांच के बीच गुरुवार को बड़ा कदम उठाया गया. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कृष्ण मोहन की शिकायत पर राम जन्मभूमि थाने में आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ. एफआईआर में राम शंकर यादव उर्फ टीनू, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडेय, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को नामजद किया गया है.