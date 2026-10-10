Who is Dhruv Rathee Wife: कौन हैं Juli Lbr Rathee? कैमरा संभालते-संभालते बनीं ध्रुव राठी की पत्नी; लाजवाब है दोनों की लव स्टोरी

Who is Dhruv Rathee Wife: दिल्ली प्रोटेस्ट से एक बार फिर ध्रुव राठी का नाम चर्चा में आ गया है. बता दें कि इस बार 10 अक्टूबर को होने वाले प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी भी CJP के समर्थन में खड़े हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ध्रुव राठी बर्लिन, जर्मनी में रहने वाले एक जाने-माने भारतीय YouTuber, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सोशल कमेंटेटर हैं. दरअसल, वो मुख्य रूप से अपने एजुकेशनल और इन्वेस्टिगेटिव वीडियो के लिए जाने जाते हैं, जो मुश्किल सोशियो-पॉलिटिकल, एनवायरनमेंटल और करंट अफेयर्स टॉपिक पर बात करते हैं. बता दें कि वो अक्सर सेलिब्रिटी, खासकर मूवी स्टार या पॉपुलर पॉलिटिकल हस्तियों पर अपने विवादित बयानों के लिए वायरल हो जाते हैं. अपने मेन YouTube चैनल पर 33 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर के साथ, ध्रुव ने खुद को YouTube इंडिया के सबसे बड़े नामों में से एक बना लिया है. वहीं आज हम उनकी जर्मन पत्नी के बारे में वो सब कुछ बताने वाले हैं जो आप जानना चाहते हैं.

ध्रुव राठी की पत्नी, जूली एलबीआर कौन हैं?

जूली एलबीआर एक जर्मन मेडिकल स्टूडेंट और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं, जो ध्रुव के ट्रैवल व्लॉग्स के लिए पार्ट-टाइम कैमरापर्सन के तौर पर काम करती हैं. यह कपल 2014 में जर्मनी में एक ट्राम में मिला था, जब वो दोनों 19 साल के थे. उस समय, ध्रुव इंटर्नशिप के लिए जा रहा था, और जूली अपने स्कूल आ-जा रही थी. क्योंकि वो रोज़ एक ही ट्राम से जाते थे, इसलिए ध्रुव और जूली ने आखिरकार बात करना शुरू कर दिया और एक-दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स डेवलप हो गईं. उनका रिश्ता इन कैज़ुअल बातचीत से बढ़कर प्यार के एक मज़बूत बंधन में बदल गया.

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दो धर्मों के रीती रिवाज से हुई शादी

ध्रुव और जूली ने शादी से पहले लगभग सात साल तक एक-दूसरे को डेट किया. इस दौरान, वो लाइमलाइट से दूर रहीं और 2020 के आसपास ध्रुव के व्लॉग में ही दिखने लगीं. कपल ने दो अलग-अलग शादी के सेलिब्रेशन किए, जिसमें दोनों पति-पत्नी की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान किया गया. उनकी पहली ईसाई/यूरोपियन शादी 24 नवंबर, 2021 को हुई. यह ऑस्ट्रिया के वियना में बेल्वेडियर पैलेस में एक छोटी सी सेरेमनी थी, जिसमें 22 मेहमान थे, जिनमें ज़्यादातर करीबी परिवार के सदस्य थे. उन्होंने ट्रेन वाला एक शानदार सफेद, लेसी गाउन पहना था, और वो नेवी ब्लू टक्सीडो में बहुत अच्छे लग रहे थे.

महामारी की वजह से ध्रुव और जूली की व्हाइट वेडिंग बहुत छोटी थी. इसलिए दूसरी बार जब उन्होंने शादी की, तो उन्होंने इसे और भी बड़े पैमाने पर मनाया. इंडियन वेडिंग 13 मई, 2022 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई. व्हाइट वेडिंग और हिंदू शादी दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की गईं. इंटरफेथ कपल होने के बावजूद, ध्रुव और जूली को कभी भी किसी सामाजिक या पारिवारिक दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा. जूली ने हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला चेरी रेड लहंगा पहना था. उन्होंने चोकर, इयररिंग्स और नथ पहनी थी. उनके दूल्हे ध्रुव ने मैचिंग पगड़ी के साथ शेरवानी पहनी थी.