Who Is Dharmendra Pradhan’s Daughter: धर्मेंद्र प्रधान की बेटी, नैमिषा प्रधान कौन है? नीट पेपर लीक के बाद खूब हुईं ट्रोल और अब…

Who Is Dharmendra Pradhan’s Daughter Naimisha Pradhan: NEET-UG पेपर लीक मामले में पिछले एक महीने से अधिक समय से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है. विपक्ष और देश के युवा पेपर लीक मामले में लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. वहीं आज शनिवार 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इस बीच उनका पूरा परिवार चर्चा में आ गए हैं, खासतौर पर उनकी बेटी नैमिषा प्रधान. जो पिछले कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर विदेश में पढ़ाई करने को लेकर खूब ट्रोल हुई थी. जिसके कारण उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट तक बंद कर दिया था.

कौन है धर्मेंद्र प्रधान की बेटी?

धर्मेंद्र प्रधान की बेटी का नाम नैमिषा प्रधान है. उन्होंने फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स, USA से मास्टर्स ऑफ लॉ (LLM) की पढ़ाई की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, LLM की डिग्री लेने के बाद उन्होंने अमेरिका के US-India Strategic Partnership Forum (USISPF) में एक सीनियर एसोसिएट के पद पर काम किया. वह यहां भारत-अमेरिकी नीति से जुड़े मुद्दों पर काम करती थी.

विदेश में पढ़ाई को लेकर हुईं ट्रोल

धर्मेंद्र प्रधान की बेटी निमिषा प्रधान ने विदेश में लॉ की पढ़ाई की है. इसी कारण वह सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुई थीं. लोगों ने इनके पिता धर्मेंद्र पर्धान से सवाल किया कि उन्होंने अपनी बेटी को विदेश पढ़ने क्यों भेजा. अधिक ट्रोलिंग से परेशान होकर नैमिषा ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया. हालांकि, इस दौरान कुछ लोगों ने नैमिषा के पक्ष में भी आवाज उठाई. लोगों ने कहा कि अगर किसी मंत्री की नीति आपको पसंद नहीं है, तो विरोध करना सबता हक है. लेकिन इन सब चीजों में उनके परिवार को बीच में नहीं लाना चाहिए.

ये भी पढ़ें: Dharmendra Pradhan Net Worth : ₹6.92 करोड़ की संपत्ति, फिर भी करोड़ों के कर्ज में डूबे; जानें इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान की पूरी नेटवर्थ

धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा

वहीं अब एक बार फिर पिता धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नैमिषा एक बार फिर से चर्चा में आ गई है. हालांकि, नैमिषा ने नीट पेपर लीक, छात्रों का प्रदर्शन और पिता के इस्तीफे समेत सभी विवादों पर चुप्पी साधी नहीं है, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

ये भी पढ़ें: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, आखिर कब खत्म होगा छात्रों का आंदोलन?