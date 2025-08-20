Home > देश > इस वजह से गुजरात से दिल्ली आया था सीएम रेखा गुप्ता का हमलावर, मां ने किया ऐसा खुलासा, सुन दिल्ली पुलिस का ठनका माथा

इस वजह से गुजरात से दिल्ली आया था सीएम रेखा गुप्ता का हमलावर, मां ने किया ऐसा खुलासा, सुन दिल्ली पुलिस का ठनका माथा

CM Rekha Gupta: दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के लिए सिविल लाइंस थाने ले जाया गया है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राजेश खिमजी सकारिया बताया है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 20, 2025 13:19:45 IST

CM Rekha Gupta
CM Rekha Gupta

CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सुबह हमले के बाद राजधानी दिल्ली में हड़कंप मच गया है। उन पर हमला उस वक्त किया गया जब वह सिविल लाइंस स्थित अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई कर रही थीं। हालाकि हमलावर को सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी के परिवार से संपर्क किया है। आरोपी की मां भानु बेन ने बताया कि उनका बेटा पशु प्रेमी है और कुत्तों से जुड़े एक मामले को लेकर वह काफी दुखी था। इसीलिए वह दिल्ली गया था।

कौन है हमलावर ? 

दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के लिए सिविल लाइंस थाने ले जाया गया है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राजेश खिमजी सकारिया बताया है। उसकी उम्र 41 साल बताई गई है और उसने खुद को गुजरात के राजकोट का रहने वाला बताया है। फिलहाल, दिल्ली पुलिस राजकोट पुलिस से संपर्क कर रही है।

रिहाई के लिए अर्जी लेकर आया था दिल्ली 

सूत्रों के अनुसार, आरोपी राजकोट का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि उनका एक रिश्तेदार जेल में है, यह व्यक्ति अपने रिश्तेदार की रिहाई के लिए अर्जी लेकर दिल्ली आया था। यह मामला अदालत में चल रहा है।

पहले पकड़ाया कागज फिर रेखा गुप्ता के साथ…, दिल्ली की सीएम पर कैसे हुआ हमला, अंदर की बात जान कांप उठी अमित शाह की पुलिस

राज निवास मार्ग स्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में हर बुधवार को जनसुनवाई होती है। यह जनसुनवाई सुबह 7 बजे शुरू होती है। इस जनसुनवाई में दिल्ली भर से लोग अपनी शिकायतें लेकर आते हैं। मुख्यमंत्री हर शिकायतकर्ता से मिलते हैं। सुबह करीब 8 बजे एक शिकायतकर्ता मुख्यमंत्री के पास पहुँचा और अचानक उन पर हमला कर दिया। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया। मुख्यमंत्री को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया।

सीएम पर इस इरादे से किया हमला 

बताया जा रहा है कि आरोपी ने हमले से पहले रेकी की थी। वह कल सीएम रेखा के शालीमार बाग स्थित आवास पर गया था। उसने जब हमला किया तो सीएम पकड़कर उन्हें काफी देर तक ज़मीन पर गिराए रखा। वह उन्हें जान से मारने के इरादे से आया था। मुख्यमंत्री के सिर और हाथ पर चोटें आई हैं।

जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री Rekha Gupta पर हमले की कोशिश, मचा हड़कंप

Tags: cm rekha gupta
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
इस वजह से गुजरात से दिल्ली आया था सीएम रेखा गुप्ता का हमलावर, मां ने किया ऐसा खुलासा, सुन दिल्ली पुलिस का ठनका माथा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इस वजह से गुजरात से दिल्ली आया था सीएम रेखा गुप्ता का हमलावर, मां ने किया ऐसा खुलासा, सुन दिल्ली पुलिस का ठनका माथा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस वजह से गुजरात से दिल्ली आया था सीएम रेखा गुप्ता का हमलावर, मां ने किया ऐसा खुलासा, सुन दिल्ली पुलिस का ठनका माथा
इस वजह से गुजरात से दिल्ली आया था सीएम रेखा गुप्ता का हमलावर, मां ने किया ऐसा खुलासा, सुन दिल्ली पुलिस का ठनका माथा
इस वजह से गुजरात से दिल्ली आया था सीएम रेखा गुप्ता का हमलावर, मां ने किया ऐसा खुलासा, सुन दिल्ली पुलिस का ठनका माथा
इस वजह से गुजरात से दिल्ली आया था सीएम रेखा गुप्ता का हमलावर, मां ने किया ऐसा खुलासा, सुन दिल्ली पुलिस का ठनका माथा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?