कौन हैं दमित गहलोत? फूड माफियाओं के खिलाफ बीकानेर से दिल्ली तक अकेले कर रहे पदयात्रा, जानें क्या हैं उनकी मांग

Who is Dammit Gehlot: बीकानेर के रहने वाले दामित गहलोत सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं. उनकी कई रील्स और फुटेज वायरल हो रही हैं, जिसमें वे पदयात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर फेमस गहलोत खाने-पीने की चीजों में हो रही मिलावट को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं. खास बात यह है कि वे राजस्थान के बीकानेर से दिल्ली तक की पदयात्रा कर रहे हैं. उनका मकसद फूड माफियाओं के कालाबाजारी को बंद करना है. इस यात्रा की शुरुआत दमित गहलोत ने बीकानेर के वैष्णो धाम से सुबह 11:15 पर की है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दमित अकेले ही इस यात्रा को पूरा कर रहे हैं. खाद्य पदार्थों में जो मिलावट चल रही है वे उसके खिलाफ लोगों को जागरुक करना चाह रहे हैं. बीकानेर से दिल्ली तक उनकी प्रस्तावित पदयात्रा का मकसद इस मुद्दे को यहीं तक सीमित रखना नहीं बल्कि, और आगे लेकर जाना है.

कौन हैं दमित गहलोत?

दमित गहलोत इस मार्च के जरिए ही फेमस या वायरल नहीं हो रहे हैं बल्कि, सोशल मीडिया पर उनका अच्छा फैनबेस है. वे राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले हैं. वे अक्सर सोशल मीडिया के जरिए मिलावट और फूड सेफ्टी से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाते रहते हैं. उनका ऑनलाइन कैंपेन लोगों द्वारा खाए जाने वाले खाने की क्वालिटी और आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स में मिलावट के आरोपों को उठाना है. यात्रा को लेकर दमित का कहना है कि धीरे-धीरे और लोग भी उनके साथ जुड़ते जाएंगे. माना जा रहा है कि उनकी यह पैदलयात्रा सफल होने जा रही है.

क्या है दमित गहलोत की मांग?