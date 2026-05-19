Who Is Damayanti Sen: कौन हैं IPS अधिकारी दमयंती सेन? पार्क स्ट्रीट मामले के बाद दरकिनार की गईं, अब पश्चिम बंगाल में वापस मिली कुर्सी

Who Is Damayanti Sen: सीनियर IPS अधिकारी दमयंती सेन, जिन्हें कथित तौर पर 2012 के विवादित पार्क स्ट्रीट रेप केस के बाद पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान किनारे कर दिया गया था, उनको बंगाल की मौजूदा BJP सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच करने वाले एक आयोग में नियुक्त किया है. सोमवार को, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सेन को एक आयोग के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की. इस आयोग का गठन TMC के 15 साल के शासन के दौरान महिलाओं और बच्चों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों से आने वालों के खिलाफ हुए अत्याचारों की जांच करने के लिए किया गया है.

सेन की फिर वापसी

यह कदम सेन के लिए एक महत्वपूर्ण वापसी थी. वो 1996 बैच की IPS अधिकारी हैं, जो 2012 में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तत्कालीन TMC सरकार के दौरान पार्क स्ट्रीट रेप केस में अपनी भूमिका के कारण सुर्खियों में आई थीं. उस समय, सेन कोलकाता पुलिस में संयुक्त आयुक्त (अपराध) के पद पर कार्यरत थीं और इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी थीं. पार्क स्ट्रीट केस तब एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया था, जब एक महिला ने आरोप लगाया था कि 6 फरवरी, 2012 को कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में एक नाइट क्लब से निकलने के बाद, एक चलती कार के अंदर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था.

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क्या है सजाना घटना?

जैसे-जैसे लोगों का गुस्सा बढ़ता गया, बनर्जी ने इस घटना को एक “सजाना घटना” (मनगढ़ंत कहानी) बताया. उन्होंने कथित तौर पर यह आरोप लगाया कि इस कहानी का मकसद उनकी नई-नई बनी सरकार की छवि खराब करना था. इन टिप्पणियों के कारण पूरे देश में आलोचना हुई, महिला अधिकार समूहों ने विरोध प्रदर्शन किए और इस मामले को संभालने के तरीके पर तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई. जहां एक ओर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा था, वहीं सेन के नेतृत्व में जांचकर्ताओं ने अपनी जांच जारी रखी और कुछ ही दिनों के भीतर आरोपियों का पता लगा लिया.

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