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कौन हैं चंदन सिंह जीना? जिनकी वजह से उत्तराखंड के पूर्व सीएम को कांग्रेस से देना पड़ा इस्तीफा

Harish Rawat Chandan Singh Jeena: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. हरीश रावत ने खुद X पर इस्तीफे की वजह भी बताई है.

By: JP Yadav | Published: September 12, 2026 11:35:16 AM IST

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Harish Rawat Chandan Singh Jeena: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. यह फैसला उन्होंने पिछले दिनों उनके पीए चंदन सिंह के घर से बड़ी मात्रा में कैश और जेवरात बरामद  होने के बाद लिया है.  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लंबी पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि टीवी पर खबरें चल रही हैं कि मेरे सहयोगी के घर से बड़ी मात्रा में कैश और जेवरात मिले हैं. इसकी सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी.

पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने आगे लिखा है-  उत्तराखंड के चुनाव में भारी स्टेक्स हैं. मुझसे जब भी कोई व्यक्ति पूछता था कि चुनाव कब हो रहे हैं? तो मैं हंसी में उनसे कहता था कि भई चुनाव तब होंगे, जब सीबीआई मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आएगी. यदि अभी नहीं आई है तो इसका अर्थ है कि चुनाव अगले वर्ष मार्च-अप्रैल में ही होंगे, लेकिन इस बार मेरे घर पर नहीं, मेरे एक सहयोगी के घर पर दस्तक देकर एक नरेटिव बनाने का प्रयास किया गया है. कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद होकर लड़ रहे हैं. राहुल गांधी जी राष्ट्रीय स्तर पर ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं. ऐसे समय में हरीश रावत के किसी भी कृत्य से यदि पार्टी के संघर्ष में कोई कमजोरी आती है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा.’ 

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कौन हैं चंदन सिंह जीना

हरीश रावत के करीब चंदन सिंह जीना उनके पीए रहे हैं, साथ ही दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग भी है. हरीश रावत जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तो चंदन सिंह जीना 2014 से 2017 तक उनके ओएसडी थे.चंदन सिंह जीना उस समय ज्यादा चर्चा में आए जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई. प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, जीना के आवास से 32 लाख कैश, 12 लग्जरी घड़ियां, 200 ग्राम सोना बरामद हुआ था.

यहां पर बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है. ऐसे में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के पीए के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी ने माहौल को गर्म कर दिया. 

Tags: home-hero-pos-1Uttarakhand election 2027
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