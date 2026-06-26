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केमिस्ट्री प्रोफेसर से ‘भव्य राम मंदिर’ के महासचिव तक; जानिए कौन हैं चंपत राय, जिन्होंने विहिप में निभाया ‘चाणक्य’ का रोल!

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने महासचिव चंपत राय की इस्तीफे की खबरों का खंडन कर दिया है. राम मंदिर दान चोरी विवाद के तूल पकड़ने के बाद चंपल राय सवालों में घिर गए थे. यहां तक पहुंचने की सालों की यात्रा आसान नहीं थी. जानिए कॉलेज के केमिस्ट्री टीचर से लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के पावरफुल अथॉरिटी बनने तक चंपत राय की पूरी लाइफ जर्नी.

By: Kajal Jain | Published: June 26, 2026 3:32:23 PM IST

केमिस्ट्री प्रोफेसर से 'भव्य राम मंदिर' के महासचिव तक; जानिए कौन हैं चंपत राय, जिन्होंने विहिप में निभाया 'चाणक्य' का रोल!
केमिस्ट्री प्रोफेसर से 'भव्य राम मंदिर' के महासचिव तक; जानिए कौन हैं चंपत राय, जिन्होंने विहिप में निभाया 'चाणक्य' का रोल!


Who is Champat Rai: उत्तर प्रदेश अयोध्या में स्थित भव्य राम मंदिर ने शुरुआत से ही देश-दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. फिर चाहे बात को राम मंदिर आंदोलन की हो, निर्माण कार्य, मूर्ति की भव्यता, रखरखाव, श्रद्धालुओं की भीड़, आध्यात्मिक महत्व या फिर यहां देश-विदेश से आने वाले करोड़ों रुपये के चंदे की. लेकिन पिछले कुछ समय से राजनीतिक बयानबाजी के कारण अयोध्या राम मंदिर की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी विवादों में फंसे. शुक्रवार, 26 जून को ANI ने चंपत राय के इस्तीफे का खुलासा किया जबकि राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने खबरों का सिरे से खंडन कर दिया. चंपत राय का नाम अयोध्या राम मंदिर की रोजाना की कार्यप्रणाली के प्रमुख पदाधिकारियों में शामिल था. वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्ट का प्रमुख चेहरा थे और अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते रहे. अब इस्तीफे की खबरों के बीच, चंपत राय के समर्थक उनकी जीवन यात्रा की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे वो एक कैमेस्ट्री के अध्यापक से देश की सबसे ताकतवर आध्यामिक कमान के कर्ताधर्ता बने. 

बचपन से ही मिला था वो माहौल..

चंपत राय का जन्म 1946 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ. पिता जी राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ से जुड़े हुए थे, इसलिए परिवार का माहौल और विचारधारा भी RSS से मिलती-जुलती थी. कम उम्र से ही चंपत राय ने पिता के साथ आरएसए की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया. अपनी उच्च शिक्षा को पूरा करने के बाद चंपत राय ने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा. बिजनौर के धामपुर में स्थित आश्रम डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर बने.  फिर 1980 में कुछ ऐसा हुआ कि अपने पेशेवर जीवन से सन्यास लेकर संघ के पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर काम करने लगे. 

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आपातकाल में जेल भी गए चंपत राय

यह बात साल 1975 की है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया. अलग-अलग इलाकों से विपक्षी नेताओं और पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाने लगा. चंपत राय भी राम मंदिर और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक्टिव कार्यकर्ता थे इसलिए 1977 में चंपत राय को भी कॉलेज से गिरफ्तार कर लिया गया. जेल के अंदर 18 महीने तक विचारों का मंथन चला और बाहर आते ही अपने पेशे को अलविदा कहकर एक पूर्णकालिक समाज सेवक बन गए. संघ के कट्टर समर्थक थे, लंबे समय से जुड़े हुए थे और गतिविधियों में काफी एक्टिवली शामिल रहते थे इसलिए आगे की जिंदगी भी संघ के हवाले कर दी और 1980 में विश्व हिंदू परिषद जॉइन कर लिया.

विश्व हिंदू परिषद में निभाईं अहम भूमिका

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (RSS) से जुड़ने के बाद चंपक राय ने आगरा, देहरादून और हरिद्वार समेत कई बड़े शहरों में संघ का प्रचार-प्रसार किया. संगठन के विस्तार के काम में जी-जान से जुट गए . 1984 में, जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाने की प्लानिंग की तो चंपत राय, अशोक सिंघल समेत आरएसएस के कई प्रचारक विहिप में शामिल हो गए. 

राम मंदिर आंदोलन में निभाई अहम भूमिका

विश्व हिंदू परिषद से जुड़ने के बाद चंपत राय ने सह-क्षेत्रीय संगठन मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला और राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम करने लगे. वो चंपत राय ही थे जो आंदोलन के सार्वजनिक चेहरों के पीछे रहकर पूरी रणनीति तैयार करते थे. उन्होंने ही अयोध्या राम मंदिर के मुकदमे से जुड़े दस्तावेज जुटाए, वकीलों के साथ समन्वय स्थापित किया और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तक चंपत राय ही निर्धारित करते थे. जब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम मंदिर मामले में सुनवाई होती थी तो वो चंपत राय ही थे जो बड़ी तारीखों से पहले दिल्ली में वकीलों की मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे. इतना सबकुछ संभालने के साथ-साथ उनका कद भी विश्व हिंदू परिषद में बढ़ता रहा. 

संघ के बड़े रणनीतिज्ञ के तौर पर बनाई पहचान

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, चंपत राय को अशोक सिंघल का सबसे करीबी और भरोसेमंद बताया जाता था. राम मंदिर आंदोलन के बीच, जब 2017-18 में विहिप ने नेतृत्व को लेकर डॉ. प्रवीण तोगड़िया और अन्य नेता आपस में भिड़ने लगे तो वो चंपत राय ही थे जो अपनी रणनीति और सूझबूझ से सभी नेताओं और शख्सियतों के बीच तालमेल और संतुलन बनाए रखते थे. कई दशकों तक विश्व हिंदू परिषद की जड़ें मजबूत बनाए रखने वाले चंपत राय की मेहनत को 2020 में बड़ा मुकाम मिला. नवंबर 2019 में अयोध्या राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन किया गया. चंपत राय को मंदिर निर्माण परियोजना से लेकर श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव की जिम्मेदारी सौंप दी गई.

राम मंदिर के लिए देश-विदेश से जुटाया चंदा

चंपत राय धीरे-धीरे अयोध्या राम मंदिर के ओवरऑल कार्यप्रणाली और मैनेजमेंट का प्रमुख चेहरा बनकर उभरने लगे. जनवरी 2021 में ‘निधि समर्पण अभियान’ चलाया और राम मंदिर के निर्माण के लिए देश-विदेश से चंदा जुटाने लगे. राम मंदिर को लेकर पूरा देश उत्साहित था. लोगों की आध्यामिक और व्यक्तिगत भावनाएं राम मंदिर से जुड़ चुकी थीं इसलिए चंपत राय मीडिया के जरिए लोगों को राम मंदिर से जुड़े अपडेट देते रहते थे. 

सवालों के घेरे में चंपत राय

साल 2026 में, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाए कि श्री रामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिल रहे चंदे का हिसाब-किताब गड़बड़ है. चंदे से करोड़ों रुपये गायब मिले तो चंपत राय भी सवालों के घेरे में आ गए. हालांकि तब से आज तक चंपत राय ने अपने ऊपर लगे सभी इल्जामों का खंडन किया है लेकिन यह पहली बार नहीं है. जून 2021 में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने करीबियों द्वारा खरीदी गई सस्ती जमीन को महंगे दामों में खरीदने का इल्जाम लगाया था, लेकिन जांच से कुछ साबित नहीं हो पाया और चंपत राय इल्जामों से बरी हो गए. चंपत राय चार भाई हैं जिनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है. चंपत राय आखिरी बार तभी अपने पैतृक घर बिजनौर गए थे.

ये भी पढ़ें:- Ram Mandir Donation Scam: ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर असमंजस, एक सदस्य ने किया खंडन

Tags: Ayodhya ram mandirchampat raishri ram mandir trust
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