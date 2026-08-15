Who is Captain Sonia Singh Chauhan: लाल किले पर आर्मी की वर्दी में कौन थीं सोनिया सिंह चौहान? वायरल तस्वीर ने खींचा सबका ध्यान

Who is Captain Sonia Singh Chauhan | Independence day 2026: आजादी के जश्न के दौरान पीएम मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया और एक दिलचस्प भाषण भी दिया. लेकिन फ्लैग होस्टिंग के दौरान जो चीज सबसे ज्यादा वायरल हुई वो है कप्तान सोनिया चौहान. भारतीय सेना की ऑफिसर कैप्टन सोनिया सिंह चौहान ने 15 अगस्त, 2026 को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के 80वें समारोह के दौरान सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. उन्होंने झंडा फहराने की रस्म के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद की थी. आधिकारिक समारोह में उनकी मौजूदगी ने उन सैन्य कर्मियों पर ध्यान केंद्रित किया जो स्वतंत्रता दिवस के बेहद व्यवस्थित कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाते हैं. आइए जानते हैं कैप्टन सोनिया सिंह चौहान के बारे में.

कैप्टन सोनिया सिंह चौहान कौन हैं?

तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैप्टन सोनिया सिंह चौहान भारतीय सेना में एक कमीशन प्राप्त ऑफिसर हैं. 15 अगस्त, 2026 को वह लाल किले पर झंडा फहराने की औपचारिक प्रक्रिया में शामिल थीं. स्वतंत्रता दिवस समारोह में कड़े सैन्य प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, जिसमें कर्मियों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय ध्वज और समारोह की प्रक्रियाओं के आसपास विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं. इसलिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ फ्रेम में कैप्टन सोनिया की मौजूदगी इस कार्यक्रम से जुड़े आधिकारिक सैन्य प्रोटोकॉल में उनकी भूमिका को दर्शाती है. उनकी मौजूदगी को भारतीय सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों की बढ़ती भागीदारी और भारत की ‘नारी शक्ति’ पहल के सम्मान के व्यापक संदर्भ में भी देखा गया है.

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उन्होंने सबका ध्यान क्यों खींचा?

जानकारी के मुताबिक कप्तान सोनिया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले राष्ट्रीय समारोहों में से एक के दौरान प्रधानमंत्री के पीछे प्रमुखता से खड़ी एक महिला आर्मी ऑफिसर की तस्वीर तेजी से चर्चा का विषय बन गई, खासकर सरकार द्वारा ‘नारी शक्ति’ पर जोर देने और सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बीच.

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