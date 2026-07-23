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कौन हैं खूबसूरत सोनिया सहरावत, जिनको लेकर बंट गया सोशल गया सोशल मीडिया

Sonia Sehrawat: सोनिया सहरावत उस जगह तैनात RAF अधिकारियों में शामिल थीं और झड़प के दौरान उन्हें चोटें आईं. इसके बाद से वह सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं.

By: JP Yadav | Published: July 23, 2026 10:55:30 AM IST

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Sonia Sehrawat: दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी छात्रों के धरना प्रदर्शन के दौरान हुई ‘हिंसा’ की चर्चा चारों ओर हो रही है. सोशल मीडिया पर लोग इस हिंसा की आलोचना कर रही है. इस बीच CJP विरोध प्रदर्शन विवाद के केंद्र में रहीं RAF अधिकारी सोनिया सहरावत (Sonia Sehrawat) सर्वाधिक चर्चा में हैं. दरअसल, सोनिया सहरावत उन RAF अधिकारियों में शामिल थीं जिन्हें CJP विरोध मार्च के दौरान उस जगह पर तैनात किया गया था. आरोप है कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की थी जिसके चलते बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं घायल हुए. 
 
सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) की रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) में असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) विरोध प्रदर्शनों के सबसे चर्चित चेहरों में से एक बनकर उभरीं. दिल्ली के जंतर-मंतर पर झड़प के दौरान घायल होने और बाद में सोशल मीडिया पर विवाद के केंद्र में आने के कारण वह चर्चा में आईं.

  अधिकारी सोनिया सहरावत को 20 जुलाई को CJP के ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान तैनात किया गया था. इस घटना को लेकर पुलिस की कथित बिना उकसावे की बर्बरता के मामले में अब अदालतों में सुनवाई हो रही है. इसके ठीक एक दिन बाद उनके अकाउंट से शेयर की गई एक कथित इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल हो गई, जिसकी CJP और विपक्षी नेताओं ने आलोचना की.

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सोनिया सहरावत कौन हैं?

सोनिया सहरावत CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट हैं और रैपिड एक्शन फ़ोर्स (RAF) में काम करती हैं. वह अर्धसैनिक बल की दंगा-रोधी और भीड़-नियंत्रण वाली विशेष विंग में भी शामिल हैं. पुलिसिंग करियर के अलावा सहरावत ने सोशल मीडिया पर भी अच्छी-खासी पहचान बनाई है. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 6.2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां वह डांस वीडियो, फ़िटनेस कंटेंट, ट्रेंडिंग रील्स, पर्सनल अपडेट और कभी-कभी वर्दी में अपनी जिंदगी की झलकियां शेयर करती हैं.

हरियाणा से की है पढ़ाई

‘विन लाइफ लाइक अ वॉरियर’ पॉडकास्ट के एक इंटरव्यू में सहरावत ने बताया कि वह हरियाणा में पली-बढ़ीं, जहां पारंपरिक सामाजिक नियमों के कारण लड़कियों के लिए अक्सर मौके सीमित होते थे. उन्होंने कहा कि उन अनुभवों ने उन्हें हतोत्साहित किए जाने के बावजूद वर्दी में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया.

सोनिया सहरावत CRPF में कैसे शामिल हुईं?

सहरावत ने कहा है कि नेशनल कैडेट कोर (NCC) में शामिल होना सशस्त्र बलों की ओर उनकी यात्रा का अहम पड़ाव साबित हुआ. उनका कहना है कि अनुशासन, लीडरशिप और मिलिट्री ट्रेनिंग के अनुभव ने उनके इरादों को और मजबूत किया. इसके बाद उन्होंने UPSC की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (असिस्टेंट कमांडेंट) परीक्षा पास की और CRPF में शामिल हो गईं. इसी इंटरव्यू में उम्मीदवारों से बात करते हुए सहरावत ने उन्हें सलाह दी कि UPSC CAPF परीक्षा की तैयारी के दौरान वे अनुशासित, शारीरिक रूप से फिट और लगातार मेहनत करने वाले बने रहें.

ट्रेनिंग और करियर

पॉडकास्ट के दौरान, सोनिया सहरावत ने ट्रेनिंग के समय लगी एक गंभीर चोट के बारे में बताया, जिसमें उन्हें 52 टांके आए थे। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह ठीक हो गईं और प्रोग्राम पूरा किया। उन्होंने इस घटना को अपने करियर के अहम पलों में से एक बताया.

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CJP प्रोटेस्ट के दौरान क्या हुआ?

सोमवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के प्रोटेस्ट मार्च के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। आरोप है कि इससे सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई, उन्होंने आरोप लगाया कि जब भीड़ आगे बढ़ी, तो कई महिलाएं गिर गईं। उन्होंने इसे भगदड़ जैसी स्थिति बताया और ज़ोर देकर कहा कि RAF जवानों ने उनके साथ मारपीट नहीं की.  दिल्ली पुलिस ने बाद में बताया कि हिंसा में 118 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और कई FIR दर्ज की गईं. मामले की जांच चल रही है.

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Tags: delhi
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