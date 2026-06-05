Who Is Ashutosh Ranka: NEET पेपर लीक से लेकर पर्यावरण आंदोलनों तक, कौन हैं CJP के नए चेहरे आशुतोष रांका?

Who Is Ashutosh Ranka: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने बुधवार को तीन आधिकारिक प्रवक्ताओं की घोषणा की, जो जनता और मीडिया के सामने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करेंगे. ये नियुक्तियाँ संस्थापक अभिजीत दिपके की भारत वापसी की योजना और संगठन के 6 जून को दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से ठीक कुछ दिन पहले की गई हैं. X पर एक पोस्ट में, संगठन ने कहा कि यह कदम नेतृत्व की एक नई पीढ़ी तैयार करने और अपनी सार्वजनिक टीम का विस्तार करने के उसके प्रयासों का हिस्सा है. X पर अपने बयान में संगठन ने कहा, “CJP भारत की राजनीतिक चर्चा को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसका नेतृत्व नेताओं की एक नई पीढ़ी करेगी. यह घोषणा इस बात का संकेत है कि जब से यह आंदोलन एक प्रमुख ऑनलाइन अभियान के रूप में उभरा है, तब से यह पहली बार है जब इसने आधिकारिक प्रवक्ताओं को नियुक्त किया है. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आशुतोष रंका कौन हैं?

आशुतोष रंका कौन हैं?

आशुतोष रंका, जिन्हें संगठन ने अपने तीसरे प्रवक्ता के तौर पर घोषित किया है, कंसल्टिंग और पब्लिक एडवोकेसी (जन-समर्थन) के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं. CJP की जानकारी के मुताबिक, रंका ने IIT कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है और लंदन में मैकिन्से एंड कंपनी के साथ काम किया है.

संगठन ने बताया कि वो पिछले साल भारत लौटे और तब से जयपुर में पर्यावरण, शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अभियानों में शामिल रहे हैं. इनमें NEET पेपर लीक और अमायरा सुसाइड केस से जुड़े मामले भी शामिल हैं.

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कई जन आंदोलन का किया नेतृत्व

कम्युनिकेशन टीम में शामिल होने वाले सबसे नए सदस्य आशुतोष रांका हैं. IIT कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र रांका ने लंदन में McKinsey & Company के लिए कंसल्टेंट के तौर पर काम किया है. रांका 2025 में भारत लौटे और तब से उन्होंने जयपुर में पर्यावरण, शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर कई जन आंदोलनों का नेतृत्व किया है, जैसे कि ‘डोल का बाध’, ‘अमैरा आत्महत्या मामला’ और ‘NEET पेपर लीक’. CJP की घोषणा के बाद, रंका ने शामिल होने की पुष्टि की और ‘इंकलाब जिंदाबाद’ का नारा लगाया.

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