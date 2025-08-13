Home > देश > कौन है अरविंद श्रीनिवास? जिसने गूगल क्रोम को खरीदने का दिया भारी भरकम ऑफर, कीमत सुनकर दंग रह जाएंगे!

Who is Arvind Srinivas: भारत को आर्थिक तौर पर कमजोर समझने वाले उन सभी देशों के लिए खतरे की घंटी बजाई है एक IITian ने जिसने गूगल क्रोम को ही खरीदने का ऑफर दे डाला। जी हाँ आप सही पढ़ रहे हैं. वही गूगल क्रोम जहाँ आप किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पहुँच जाते हैं. आइये आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है?

Published: August 13, 2025 21:41:58 IST

Who is Arvind Srinivas: भारत को आर्थिक तौर पर कमजोर समझने वाले उन सभी देशों के लिए खतरे की घंटी बजाई है एक IITian ने जिसने गूगल क्रोम को ही खरीदने का ऑफर दे डाला। जी हाँ आप सही पढ़ रहे हैं. वही गूगल क्रोम जहाँ आप किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पहुँच जाते हैं. आइये आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है? 

दरअसल बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप Perplexity ने गूगल के सबसे चर्चित ब्राउजर गूगल क्रोम को खरीदने का ऑफर दे डाला है और इसकी कीमत 3 लाख करोड़ रूपये हैं. और आपको यह सुनकर हैरानी होगी की कंपनी की खुद की वैल्यूएशन करीब 18 अबर डॉलर की है. इसका मतलब ये हुआ की कंपनी की जितनी  वैल्यूएशन है उससे दुगनी कीमत उन्होंने गूगल क्रोम को खरीदने के लिए लगायी है. 

कौन है अरविंद श्रीनिवास? जिन्होंने क्रोम खरीदने का दिया ऑफर 

अब आपको बताते हैं की आखिरकार ये अरविंद श्रीनिवास कौन हैं जिन्होंने यह ऑफर दिया है. तो आपको बता दें कि अरविंद श्रीनिवास जिनका जन्म 1994 में तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ है. अरविंद श्रीनिवास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के छात्र रहे हैं. इसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले में आगे की पढाई के लिए दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की डिग्री हासिल की. 

यही नहीं यह और भी मजेदार बात है की अरविंद श्रीनिवास जिस गूगल क्रोम को खरीदने का ऑफर दे रहे हैं उसमें पहले उन्होंने काम किया है. वो भी बतौर बतौर रिसर्च साइंटिस्ट। उन्होंने साल 2019 में यहाँ से अपने करियर की शुरुआत की थी. कुछ साल यहाँ काम करने के बाद उन्होंने 2022 में अमेरिका में Perplexity AI कंपनी की शुरुआत की. जो कि आज एक जानी मानी कंपनी बन चुकी है. इससे पहले वो  OpenAI में एआई शोधकर्ता थे उन्होंने  गूगल और डीपमाइंड में इंटर्नशिप भी की थी. 

