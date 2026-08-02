कौन है अर्पिता सरकार? जिसके पाकिस्तान कनेक्शन ने उड़ा दी सुरक्षा एजेंसियों की नींद; सोशल मीडिया पर बनाती थी रील्स!

पश्चिम बंगाल से एक बेहद चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने पाकिस्तान से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 22 साल की एक सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर अर्पिता सरकार को गिरफ्तार किया है. झारखंड के साहिबगंज की रहने वाली अर्पिता पर आरोप है कि वह कथित जैश ऑपरेटिव मोहम्मद हमीम मंडल की गर्लफ्रेंड है और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर बड़े राजनेताओं व पुलिस अधिकारियों को हनीट्रैप में फंसाने की साजिश रच रही थी. इस खुलासे के बाद से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है. आइए जानते हैं कि एक साधारण अंग्रेजी ग्रेजुएट लड़की इस खतरनाक खेल में कैसे शामिल हुई और एसटीएफ की जांच में क्या-क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

सोशल मीडिया रील्स बनाती थी अर्पिता

झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहरवा की रहने वाली 22 साल की अर्पिता सरकार को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर 13 दिन की कस्टडी में लिया है. जांच एजेंसियों के मुताबिक, अर्पिता एक महत्वाकांक्षी सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर थी, जिसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अक्सर बाइक राइड्स और ट्रैवल रील्स की भरमार रहती थी. कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि रील्स बनाने वाली यह लड़की पाकिस्तान समर्थित एक बड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़ जाएगी. स्थानीय लोगों के अनुसार, वह स्वभाव से थोड़ी रिजर्व थीं और काफी समय अपने घर से बाहर बिताती थीं.

अंग्रेजी की पढ़ाई से लेकर कोलकाता तक का सफर

अर्पिता ने झारखंड के बरहरवा स्थित बीएसके कॉलेज से अंग्रेजी ऑनर्स (English Honours) में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी. वह बरहरवा के ग्वारखोल गांव में रहती थी, लेकिन अक्सर कोलकाता भी जाया करती थी क्योंकि वहां उसके ननिहाल के लोग रहते थे. ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान उसने लंबे समय तक कोलकाता में वक्त बिताया और बीच-बीच में अपने होम टाउन लौटती थी. उसका यह फ्रिक्वेंट ट्रैवल भी जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुका है, जिसकी गहराई से छानबीन की जा रही है.

4 साल से चल रहा था हमीम संग रिलेशनशिप

जांच में सामने आया है कि अर्पिता और संदिग्ध आतंकी मोहम्मद हमीम मंडल की लव स्टोरी करीब चार साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुई थी. दोनों पहले सोशल मीडिया पर जुड़े और फिर धीरे-धीरे उनकी बातचीत ऑफलाइन हो गई. एसटीएफ का कहना है कि हालांकि उनका प्रेम संबंध बहुत पुराना था, लेकिन वे कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के संपर्क में आए. आरोप है कि हमीम ने ही अर्पिता को इस पाकिस्तानी नेटवर्क से मिलवाया था, जिसके बाद वह भी विदेशी हैंडलर्स के इशारे पर काम करने लगी थी.

राजनेताओं के बेटों को फंसाने की साजिश

पश्चिम बंगाल एसटीएफ के आईजी गौरव शर्मा के मुताबिक, अर्पिता इस पूरे मॉड्यूल में एक बेहद अहम भूमिका निभा रही थी. उस पर आरोप है कि वह प्रभावशाली लोगों, राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों को अपने जाल में फंसाने यानी ‘हनीट्रैप’ (Honey-trap) का शिकार बनाने की साजिश का हिस्सा थी. एसटीएफ का यह भी आरोप है कि उसने हमीम के निर्देशों पर एक पश्चिम बंगाल के मंत्री के बेटे को भी हनीट्रैप में फंसाने की योजना बनाई थी. फिलहाल, एसटीएफ उसके विदेशी संपर्कों, सोशल मीडिया चैट्स और बैंक खातों की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

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