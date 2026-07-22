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कौन हैं अनुराग जैन? जिन्हें 2 साल के लिए नीति आयोग का सीईओ किया गया नियुक्त

Who is Anurag Jain: केंद्र सरकार ने आज यानी बुधवार (22 जुलाई, 2026) को एक अहम फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को 2 साल के लिए नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया.

By: Sohail Rahman | Published: July 22, 2026 10:16:07 PM IST

कौन हैं अनुराग जैन? जिन्हें नीति आयोग का सीईओ किया गया नियुक्त
कौन हैं अनुराग जैन? जिन्हें नीति आयोग का सीईओ किया गया नियुक्त


IAS Anurag Jain: केंद्र सरकार ने बुधवार को मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के सीनियर IAS अधिकारी अनुराग जैन को दो साल के लिए नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया. इस नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंजूरी दी. एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, जैन तुरंत अपना पद संभालेंगे और अपनी सेवा में मंजूर किए गए विस्तार की अवधि तक काम करेंगे.

इसके बाद, वह कुल दो साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, CEO के तौर पर काम करते रहेंगे.

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आदेश में क्या है?

ACC के आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने को मंजूरी दी है. यह नियुक्ति उनके पद संभालने की तारीख से प्रभावी होगी और उनकी सेवा में मंजूर किए गए विस्तार की अवधि तक रहेगी. इसके बाद, वह कुल दो साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, इस पद पर बने रहेंगे. इसके अलावा, आदेश में यह भी कहा गया है कि जैन की नियुक्ति उन्हीं शर्तों और नियमों के तहत होगी जो उनसे पहले इस पद पर रहे अधिकारी पर लागू थे.

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कौन हैं अनुराग जैन?

लगभग चार दशकों के अनुभव वाले अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर अनुराग जैन ने केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, दोनों में कई अहम पदों पर काम किया है. अपने करियर के दौरान वह कई तरह की पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव पहलों से जुड़े रहे हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और गवर्नेंस में सुधार के क्षेत्रों में. केंद्र सरकार के प्रमुख पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग के सीईओ के तौर पर जैन कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज़्म को बढ़ावा देने, सबूतों पर आधारित पॉलिसी बनाने में मदद करने और राष्ट्रीय विकास की अहम प्राथमिकताओं को लागू करने की कोशिशों की देखरेख करेंगे.

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Tags: Anurag jainhome-hero-pos-10
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