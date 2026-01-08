जबरदस्ती लिटाया और की पीट की मालिश! कौन है वो कोच? जिसने मासुम को बनाया हवस का शिकार

Physical Assaulted Case: ना घर ना शिक्षा केंद्र और न ही सड़क! महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, हवस के शैतान हर जगह देखने को मिल जाएंगे ! एक बार फिर खेल जगत शर्मसार हो गया है. दरअसल, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट अंकुश भारद्वाज को एक 17 साल की शूटर द्वारा होटल के कमरे में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद नेशनल शूटिंग कोच के पद से सस्पेंड कर दिया गया है. भारद्वाज, जो एक शूटिंग एकेडमी भी चलाते हैं उनपर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें सख्त प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट के तहत भी आरोप शामिल हैं.

मासूम के साथ छेड़छाड़

दरअसल, किशोरी ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में होटल के कमरे के अंदर हुई घटनाओं के बारे में चौंकाने वाली बातें बताई हैं. उसने आरोप लगाया है कि भारद्वाज ने उसे एनालिसिस के बहाने फरीदाबाद के एक फाइव-स्टार होटल में बुलाया और फिर उसका यौन उत्पीड़न किया. जब किशोरी ने विरोध किया, तो कोच ने कथित तौर पर उसे धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वो उसका करियर बर्बाद कर देगा.

जानें कौन हैं अंकुश भारद्वाज ?

अंकुश भारद्वाज ने 2008 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में 50-मीटर पिस्टल शूटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था. दो साल बाद, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उन्हें डोपिंग के लिए बैन कर दिया क्योंकि उनका बीटा ब्लॉकर्स के लिए टेस्ट पॉजिटिव आया था. अंकुश ने तब कहा था कि उन्होंने हल्के सिरदर्द के लिए दवा ली थी और उन्हें इसके टेस्ट रिजल्ट पर असर के बारे में पता नहीं था. उन्होंने 2012 में वापसी की और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में मेडल जीते. भारद्वाज अभी मोहाली में रहते हैं और सेक्टर 86 में साल्वो शूटिंग रेंज चलाते हैं. इस शूटिंग एकेडमी की कई शाखाएं हैं. भारद्वाज नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त 13 नेशनल पिस्टल कोच में से एक हैं. उनकी शादी दो बार की ओलंपियन अंजुम मौदगिल से हुई है.

एनालिसिस का बहाना, और होटल का कॉल

किशोरी शूटर ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया है कि उसके माता-पिता नोएडा में रहते हैं और वो चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रही है. वो 2017 से शूटर के तौर पर ट्रेनिंग ले रही है और पिछले साल भारद्वाज के अंडर ट्रेनिंग शुरू की थी. उसने बताया कि वो शूटिंग इवेंट्स के लिए कई शहरों में जाती थी. 16 दिसंबर को, वो डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में एक नेशनल-लेवल शूटिंग मैच के लिए दिल्ली में थी. गेम के बाद वो जाने ही वाली थी कि भारद्वाज ने उसे फोन किया और रेंज में रुकने के लिए कहा ताकि वो उसके परफॉर्मेंस पर बात कर सकें. बाद में, उसने फिर से फोन किया और उसे फरीदाबाद के एक फाइव-स्टार होटल में आने के लिए कहा. वो लॉबी में इंतजार कर रही थी जब उसने उसे अपने कमरे में बुलाया.

17 साल की लड़की ने अपनी शिकायत में बताया है कि वो कुर्सी पर बैठी थी, तभी भारद्वाज ने उसकी पीठ की हड्डी चटकाने की पेशकश की. उसने मना कर दिया, लेकिन आरोप है कि उसने उसे जबरदस्ती बिस्तर पर लेटा दिया और उसका यौन उत्पीड़न किया. पीड़िता ने विरोध किया और उसे पीछे धकेल दिया. इसके बाद भारद्वाज ने उसका करियर बर्बाद करने की धमकी दी और उसे अपने आस-पास “नॉर्मल व्यवहार” करने को कहा. फिर वो उसे घर छोड़ गया. उसने अपनी शिकायत में कहा, “मैं डर गई थी, और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया… अंकुश भारद्वाज सर ने मेरे माता-पिता से शिकायत की कि मैं उनकी बात नहीं सुनती. मेरी माँ ने मुझे डांटा, और मैं रात को सो नहीं पाई. जब मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि मैं इतनी परेशान क्यों हूँ, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, और वो मुझे पुलिस स्टेशन ले आईं.”