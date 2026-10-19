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कौन है अनिल पंडित? जिसने टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी करने का किया दावा, जानिए क्या है बिश्नोई गैंग से कनेक्शन

Who is Anil Pandit: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर अनिल पंडित ने ली. आखिर कौन है अनिल पंडित और क्या है इसका बिश्नोई गैंग से नाता.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 19, 2026 1:04:27 PM IST

गैंगस्टर अनिल पंडित कौन है?
गैंगस्टर अनिल पंडित कौन है?


अमेरिका में रह रहे गैंगस्टर अनिल पंडित का नाम टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई गोलीबारी के बाद चर्चा में है. एक ऑडियो क्लिप में अनिल पंडित और हरमन संधू ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है. सबसे बड़ा सवाल है कि कौन है अनिल पंडित, जिसने अभिनेता टाइगर पर हमला करवाया. आइए जानते हैं उसके बारे में. 

कौन है अनिल पंडित?

अनिल पंडित 32 वर्ष का है, जो हरियाणा के पानीपत जिले का रहने वाला है. वह 2023 में भारत छोड़कर पहले कनाडा और फिर अमेरिका चला गया. जांच एजेंसियों को शक है कि वह अमेरिका से गैंग चलाता है. आरोप है कि रणदीप मलिक के संपर्क में आने के बाद वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़. पिछले छह महीनों में हरियाणा, दिल्ली और पुणे में हुई गोलीबारी और जबरन वसूली की कई घटनाओं में भी उसका नाम सामने आया. उस पर भारत में मौजूद शूटरों के जरिए वारदात कराने का आरोप है.

अमेरिका से चला रहा गैंग!

जांच एजेंसियों को शक है कि अनिल पंडित विदेश में रहकर भारत में मौजूद शूटरों के संपर्क में था. हरियाणा में गोलीबारी और जबरन वसूली के कुछ मामलों में भी उसका नाम सामने आया है. इन घटनाओं के सिलसिले में पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स संदिग्ध शूटरों को गिरफ्तार कर चुकी है.

पहले भी कई हमलों में आया नाम

अनिल पंडित का नाम कई हमलों में आ चुका है, उसके नाम कई मुकदमें दर्ज है. मार्च 2026 में हरियाणा के पानीपत में एक मनी एक्सचेंज कार्यालय पर दिनदहाड़े फायरिंग हुई थी. असंध रोड स्थित ‘हास्ट फॉरेक्स’ पर बाइक सवार तीन हमलावरों ने सात गोलियां चलाई थीं. इसके बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा करने वाले लोगों ने घटना की जिम्मेदारी ली. इसी वक्त गायक बादशाह को भी धमकी दी गई थी. 

यह खबर भी पढ़ें: Prahaar vs Nayyi Navelli Day 3 BOC: वीकएंड पर किसका चला जादू ‘प्रहार’ या ‘नई नवेली’? जानिए किसने की कितनी कमाई

Tags: Anil PanditAnil Pandit GangsterAnil Pandit Lawrence Bishnoi ConnectionTiger Shroff Firing Case
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