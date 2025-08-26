Who is Amul Girl : हर पैकेट पर दिखने वाली ये अमूल गर्ल कौन है? क्या है सच्चाई, इस नेता से है खास नाता..!

Who is Amul Girl : 24 घंटे के दिन में हम न जानें कितनी चीजें देखते हैं. कुछ के बारे में हमे पता होता है तो कुछ के बारे में सच जानकर भी हम विश्वास नहीं कर पाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ है अमूल गर्ल के साथ, ये उस छोटी सी प्यारी बच्ची की कहानी है जो सालों से अमूल के ऐड में मुस्कराती हुई नजर आई है- जिसे सभी अमूल गर्ल कहते हैं. अक्सर लोग मानते हैं कि ये बस एक काल्पनिक कैरेक्टर है, एक कार्टून है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमूल गर्ल असल में एक रियल लड़की पर बेस्ड है? और उससे भी बड़ी बात, उसका संबंध एक नामी-गिरामी परिवार से है. आइए जानते हैं कि कौन है अमूल गर्ल.

अमूल गर्ल कोई आम बच्ची नहीं, बल्कि वो भारत के फेमस नेता और लेखक शशि थरूर की बहन हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि “1961 में जब भारत में श्वेत क्रांति (White Revolution) का समय चल रहा था, तब अमूल एक ऐसा चेहरा ढूंढ रही थी जो ब्रांड की पहचान बन सके.” इसके लिए 700 से ज्यादा तस्वीरें देखी गईं, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं लगी. तभी ऐड एक्सपर्ट सिल्वेस्टर दा कुन्हा को शशि थरूर के पिता चंद्रन थरूर से मिली एक फोटो पसंद आई.

पोल्का डॉट ड्रेस वाली लड़की (Amul Girl Shobha)

इस फोटों में एक नन्ही बच्ची पोल्का डॉट ड्रेस पहने हुए थी, उसके सिर पर दो पोनीटेल थीं. उस मासूम सी तस्वीर में एक सादगी और अटरैक्शन था जो सीधा दिल को छू गया. यही फोटों आगे चलकर अमूल गर्ल का चेहरा बनी. उस बच्ची का नाम था शोभा थरूर (Amul Girl Shobha). बताया जाता है कि ये फोटों खुद मशहूर फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने खींची थी.

रंगीन अमूल गर्ल भी इसी परिवार से

जब अमूल ने बाद में रंगीन ऐड शुरू किए, तो शोभा की बहन स्मिता थरूर (Smita THaroor) को चुना गया. यानी अमूल की पहली रंगीन विज्ञापन गर्ल भी थरूर परिवार से ही थी. दिलचस्प बात यो है कि शोभा 1977 में मिस कोलकाता बनीं और स्मिता मिस इंडिया की रनर-अप रहीं.

2016 में खुली सच्चाई

लंबे समय तक ये राज लोगों से छिपा रहा, लेकिन 2016 में जब इसका खुलासा हुआ, तो सब हैरान रह गए. एक आइकॉनिक ब्रांड का चेहरा, जो दशकों तक हर भारतीय घर का हिस्सा रहा, असल में एक रियल इंसान पर बेस्ड था.