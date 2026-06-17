कौन हैं Cursor के मालिक अमन सेंगर, 60 अरब डॉलर में स्पेसएक्स को बेचा अपना स्टार्टअप, 25 साल की उम्र में बन गए अरबपति

SpaceX ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने AI कोडिंग स्टार्टअप Cursor के अधिग्रहण पर औपचारिक रूप से सहमति जता दी है। इस सौदे में Cursor का मूल्य 60 अरब डॉलर आंका गया है.

सैन फ्रांसिस्को स्थित इस स्टार्टअप की स्थापना 2022 में 3 युवाओं सुआलेह आसिफ, अरविद लुन्नेमार्क और अमन संगर ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में पढ़ाई के दौरान की थी. इस सौदे से कर्सर के तीनों सह-संस्थापक अरबपति बन जाएंगे. फोर्ब्स के अनुमान के अनुसार, जब यह सौदा प्रभावी होगा, तब उनकी कुल संपत्ति 2.7 अरब डॉलर होगी. इनमें से अमन सेंगर का संबंध भारत से है, आइये जानते हैं कि वो कौन हैं?

अमन सेंगर का भारत कनेक्शन

कर्सर के तीन सह-संस्थापकों में से एक का भारत से संबंध है. दरअसल, अमन सेंगर के पिता अरविन्द सेंगर भारतीय हैं और IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग करने के बाद वो अमेरिका जाकर बस गए थे. अरविंद सेंगर ने 2007 में जियोस्फीयर कैपिटल की स्थापना की, जो प्राकृतिक संसाधनों, औद्योगिक और भारतीय इक्विटी में निवेश करने वाला एक वैश्विक लॉन्ग-शॉर्ट फंड मैनेजर है. वहीं अमन संगर की मां, शिल्पा एक ऑर्थोडॉन्टिस्ट, उद्यमी और एंजेल इन्वेस्टर हैं. उनका पालन-पोषण मुंबई में हुआ है. 25 वर्षीय अमन सेंगर कर्सर के सह-संस्थापक हैं. कर्सर सैन फ्रांसिस्को स्थित एआई कोडिंग स्टार्टअप है जिसे स्पेसएक्स ने अधिग्रहित कर लिया है.

अमन सेंगर की शिक्षा और कुल संपत्ति

अमन सेंगर का पालन-पोषण संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने न्यूयॉर्क के होरेस मान स्कूल में पढ़ाई की. उन्हें बचपन से ही कोडिंग में रुचि थी और उन्होंने 2017 में SAT सब्जेक्ट टेस्ट इन मैथमेटिक्स लेवल 2 में 800 का परफेक्ट स्कोर हासिल किया. एमआईटी में अपने कॉलेज टाइम के दौरान वह एक उत्साही स्क्वैश खिलाड़ी भी थे, जहां उन्होंने 2018 और 2022 के बीच कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन किया. फोर्ब्स के अनुसार, उनकी वर्तमान कुल संपत्ति 1.3 बिलियन डॉलर है. अपने दो अन्य सह-संस्थापकों की तरह, कर्सर में उनकी भी 4.5% हिस्सेदारी है.