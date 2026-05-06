ममता दीदी से भी तेज हैं अग्निमित्रा पॉल, बन सकती हैं बंगाल की अगली सीएम, 23 क्रिमिनल केसों में आरोपी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा ने टीएमसी को बुरी तरह हरा दिया है. बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल की है. इसके बाद से ही बंगाल का सीएम कौन बनेगा इसकी चर्चा तेज हो गई है. कई नाम सामने आ रहे हैं. इस लिस्ट अग्निमित्रा पॉल का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. वह पहले डिजाइनर थीं, अब राजनीति दुनिया में कमाल कर रही हैं. चलिए जानते हैं उनके बारे में.

कौन हैं अग्निमित्रा पॉल?

भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने आसनसोल दक्षिण में 40,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की. उन्होंने टीएमसी के तापस बनर्जी को हराकर अपनी सीट पर जीत प्राप्त की. कुछ भाजपा पदाधिकारियों के अनुसार, अगर भाजपा ममता बनर्जी की जगह अपनी महिला उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो अग्निमित्रा पॉल एक आदर्श मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो सकती हैं. वह 2019 से 2024 तक लोकसभा सांसद रह चुकी हैं.

फैशन डिजाइनर भी रह चुकी हैं

पॉलिटिशयन बनने से पहले अग्निमित्रा पॉल का सफर काफी प्रभावशाली रहा है. अग्निमित्रा पॉल ने जादवपुर विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद, उन्होंने फैशन की दुनिया में अपना करियर शुरू किया. उन्होंने श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे मशहूर बॉलीवुड सितारों के लिए कपड़े डिजाइन किए. उन्होंने अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड ‘इंगा’ लॉन्च किया है, जो भारत के प्रमुख शहरों में उपलब्ध है.

23 आपराधिक मामले दर्ज हैं

अग्निमित्रा पॉल के खिलाफ 23 आपराधिक मामले लंबित हैं. उनके ऊपर गैरकानूनी सभा में शामिल होने, हिंसक विरोध प्रदर्शन, दंगा करने, सार्वजनिक अधिकारियों के वैधानिक आदेशों की अवज्ञा करने, लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी किए गए आदेश की अवज्ञा करने, शांति भंग या सार्वजनिक अव्यवस्था को भड़काने के इरादे से जानबूझकर अपमान या उकसाने, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देने वाले बयान या संचार आदि जैसे आरोप शामिल हैं.

बंगाल के मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार कौन हैं?

अग्निमित्रा पॉल के अलावा, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके सुवेंदु अधिकारी भी राज्य के मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में से एक हैं. अधिकारी बंगाल चुनावों में एक बड़ा उलटफेर करने वाले नेता के रूप में उभरे, जब उन्होंने भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक वोटों से हराया. यह दूसरी बार है जब उन्होंने 2021 में नंदीग्राम में भी यही उपलब्धि हासिल की थी. इसके अलावा, अधिकारी इस बार भी उपर्युक्त दोनों सीटों से चुनाव लड़े और दोनों में ही जीत हासिल की.