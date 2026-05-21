Cockroach Janta Party Followers: कॉकरोच जनता पार्टी ने मचाया तहलका! सिर्फ 4 दिन में 11M Followers; BJP से आगे निकली CJP

Cockroach Janta Party Followers: कॉकरोच जनता पार्टी, जो कुछ ही दिन पहले शुरू हुई एक सटायर वेबसाइट है, उसके इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं. यह संख्या देश की सत्ताधारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी (BJP) से भी ज़्यादा है. सुबह 8:36 बजे तक के डेटा के मुताबिक, BJP के 87 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि CJP के करीब 1 करोड़ 2 लाख फॉलोअर्स हैं. वहीँ अब यानी 10:44 तक CJP के कुल 11.2 M Followers हो गए हैं. CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके ने अपनी एक पोस्ट में BJP पर तंज कसते हुए लिखा, “सिर्फ़ चार दिन लगे और ‘युवाओं की ताकत को कम मत समझना’. यह तब हुआ जब CJP ने BJP को पीछे छोड़ दिया. कम से कम इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में तो ज़रूर. एक सटायर पोस्ट में तस्वीर पर लिखा था, वे कहते थे कि यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है.

कॉक्रोच जनता पार्टी ने लगाया आग!

दूसरी तरफ, कांग्रेस पार्टी के हैंडल @incindia के 21 मई तक करीब 1 करोड़ 32 लाख फॉलोअर्स थे. अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के हैंडल @aamaadmiparty के करीब 19 लाख फॉलोअर्स हैं. इस अकाउंट ने शुरुआत में ही 78 घंटों के अंदर इंस्टाग्राम पर 30 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया था, और 20 मई तक यह संख्या बढ़कर 90 लाख से ज़्यादा हो गई. CJP के हैंडल पर अब तक 54 पोस्ट हैं, जबकि BJP ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर 18,000 से ज़्यादा पोस्ट शेयर किए हैं. लॉन्च होने के कुछ ही दिनों के अंदर, लोग Google पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसके फाउंडर का नाम और कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने का तरीका सर्च कर रहे हैं.

वीडियो पर मिलियंस में व्यूज

कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम पर भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते पॉलिटिकल कैंपेन में से एक बनकर उभरी है, और लॉन्च होने के कुछ ही दिनों के अंदर इसने इस प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स के मामले में BJP को पीछे छोड़ दिया है. इस वेबसाइट के इंस्टाग्राम हैंडल पर अब तक करीब 56 पोस्ट शेयर किए गए हैं, जिनमें तस्वीरें और छोटे वीडियो, दोनों शामिल हैं.