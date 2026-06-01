कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक की दिल्ली कूच, सोशल मीडिया से सड़क तक पहुंचेगा आंदोलन, जानिए कब और कहां होगा प्रदर्शन

Cockroach Janata Party: सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुई कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 6 जून को दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. NEET परीक्षा विवाद और कथित पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई है. दिपके ने छात्रों और समर्थकों से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की है.

इंस्टाग्राम पर समर्थकों को दिया दिल्ली पहुंचने का संदेश

अभिजीत दिपके ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सभी लोग एकजुट होकर अपनी बात रखें. उन्होंने कहा कि आंदोलन पूरी तरह संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत चलाया जाएगा. वीडियो में उन्होंने कहा कि यदि छात्र, युवा और आम नागरिक मिलकर अपनी मांग उठाएंगे तो सरकार को उनकी आवाज सुननी पड़ेगी. उन्होंने समर्थकों से 6 जून को दिल्ली पहुंचने और इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की.

एयरपोर्ट से जंतर-मंतर तक की बनाई रणनीति

दिपके ने बताया कि वह 6 जून की सुबह दिल्ली पहुंचेंगे. उन्होंने समर्थकों से एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने का अनुरोध किया है. इसके बाद सभी लोग संसद मार्ग थाना जाएंगे और जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे. उनका कहना है कि किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन कानून और संविधान के दायरे में रहकर किया जाएगा. आंदोलन का उद्देश्य केवल छात्रों की चिंताओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाना है.

NEET विवाद को लेकर सरकार से मांगी जवाबदेही

अभिजीत दिपके ने दावा किया कि NEET परीक्षा से जुड़े विवादों और कथित अनियमितताओं के कारण लाखों छात्रों और उनके परिवारों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा है. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है. उनका मानना है कि जब शिक्षा व्यवस्था से जुड़े इतने बड़े सवाल उठ रहे हों, तब जिम्मेदार लोगों को सामने आकर जवाब देना चाहिए और आवश्यक होने पर जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए.

ऑनलाइन याचिका को मिला लाखों लोगों का समर्थन

दिपके के अनुसार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर चलाई गई ऑनलाइन याचिका को लाखों लोगों का समर्थन मिला है. उन्होंने दावा किया कि देशभर के छात्र, अभिभावक और युवा इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर शुरू हुआ यह अभियान अब एक बड़े जनआंदोलन का रूप लेता जा रहा है, जिसमें देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग जुड़ रहे हैं.

कॉकरोच जनता पार्टी की सोशल मीडिया पर बड़ी मौजूदगी

अभिजीत दिपके द्वारा शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुई है. यह कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि युवाओं द्वारा संचालित एक सोशल मीडिया आधारित अभियान और जनभागीदारी मंच के रूप में चर्चा में आया है. इस प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया पर व्यापक समर्थन मिला है और कई चर्चित हस्तियां भी इसे फॉलो करती हैं. इंस्टाग्राम पर इसके 22 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स बताए जाते हैं, जिसके कारण इसके हर अभियान पर बड़ी संख्या में लोगों की नजर रहती है.

हिरासत की आशंका पर भी दिया जवाब

अपने वीडियो संदेश में अभिजीत दिपके ने कहा कि उनके परिवार और कुछ परिचितों को आशंका है कि दिल्ली पहुंचने पर उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है. हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय लोकतंत्र और संविधान पर पूरा भरोसा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि से उसका कोई संबंध नहीं होगा.

विदेश की नौकरी छोड़ छात्रों के मुद्दे पर लौटने का दावा

दिपके ने वीडियो में कहा कि वह विदेश में नौकरी कर सकते थे, लेकिन छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को देखते हुए उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा. उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात रखें और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को मजबूत करें.

6 जून के प्रदर्शन पर सबकी नजर

अब सभी की निगाहें 6 जून को प्रस्तावित प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं. सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों के जुड़ने का दावा किया जा रहा है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि वास्तविक रूप से कितने लोग दिल्ली पहुंचकर इस अभियान का हिस्सा बनते हैं. परीक्षा प्रणाली, पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य को लेकर देशभर में चर्चा जारी है. ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दिपके का यह अभियान आने वाले दिनों में और अधिक सुर्खियां बटोर सकता है.