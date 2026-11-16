Bal Mithai : 170 साल पुरानी मिठाई का स्वाद, नेपाल से आई और ‘बाल भोग’ बनी; पीएम नरेन्द्र मोदी को भी आई पसंद

Bal Mithai : उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अल्मोड़ा एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है. यह राज्य के इस हिस्से में संस्कृति, इतिहास और आर्थिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र है. समुद्र तल से लगभग 2,000 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी रिज (पहाड़ी की चोटी वाली लकीर) पर बसा अल्मोड़ा देखने में बहुत ही सुंदर है. इसके आस-पास फैली ढलान वाली पहाड़ियां और उत्तर दिशा में दूर तक फैले भव्य हिमालय. यहां कदम रखते ही एक अनोखा और गहरा अहसास कराते हैं. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे इस खूबसूरत हिल स्टेशन की कुछ मशहूर मिठाइयों की दुकानों के बारे में.

जोगा लाल साह की दुकान

अल्मोड़ा की मशहूर ‘बाल मिठाई’ को शुरू करने का श्रेय ‘लाला जोगा लाल साह’ को जाता है. अल्मोड़ा और उसके आस-पास के इलाकों में ‘साह’ उपनाम काफी आम है. पारंपरिक रूप से एक कारोबारी समुदाय होने के नाते 19वीं सदी में अल्मोड़ा के ज्यादातर व्यापार पर इन्हीं का कब्जा था. आंग्ल-नेपाल युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया तो उन्होंने इस समुदाय के लोगों को नैनीताल सहित अन्य शहरों में अपना कारोबार फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया. आज भी इन दोनों हिल स्टेशनों में ‘साह’ समुदाय के लोगों का काफी प्रभाव है.

अल्मोड़ा की मशहूर ‘बाल मिठाई’ को शुरू करने का श्रेय ‘लाला जोगा लाल साह’ को जाता है. 19वीं सदी के आखिर में करीब 1865 के आसपास लाला जोगा लाल साह नाम के एक व्यक्ति ने एक ऐसी मिठाई बनाई, जो आगे चलकर अल्मोड़ा की पहचान बन गई (इसे पसंद करने वालों में भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल हैं). खोये (दूध को गाढ़ा करके बनाया गया) से बनी और चीनी के छोटे दानों (जिन्हें स्थानीय भाषा में ‘बाल’ कहा जाता है) से ढकी इस मिठाई को ‘बाल मिठाई’ के नाम से जाना जाने लगा.

दुकान पर मौजूद बाल मिठाई

कुछ लोगों का मानना ​​है कि यह रेसिपी नेपाल से आई थी और यहां बस इसे लोकप्रिय बनाया गया, जबकि कुछ का कहना है कि यह पूरी तरह से अल्मोड़ा की अपनी खोज है जिसे आस-पास के गांवों से लाए गए दूध से तैयार किया गया था. चाहे इसकी शुरुआत कहीं से भी हुई हो, लेकिन यह बात सभी मानते हैं कि लाला जोगा लाल साह ने ही इसे पेश किया और इसे बेहतरीन रूप दिया, जिससे इस शहर को अपनी सबसे मशहूर पहचान मिली.

अंग्रेज भी थे इस मिठाई के दीवाने

इस मिठाई का आकर्षण इतना था कि अंग्रेज़ अधिकारी भी इसके दीवाने हो गए थे. पुराने दस्तावेज़ों से पता चलता है कि वो अक्सर छुट्टियों या अपनी पोस्टिंग के दौरान बाल मिठाई के पैकेट अपने साथ ब्रिटेन ले जाते थे. उस समय भी यह बहुत लोकप्रिय थी और आज भी इसका वही जादू बरकरार है. लोग इसे आज भी उतने ही चाव और प्यार से खाते हैं.

स्वाद लोगों को खींच लेता था अपनी ओर

लाल जोगा लाल साह की दुकान के बिल्कुल पास ही एक और पुरानी और मशहूर मिठाई की दुकान है. यहां इतनी स्वादिष्ट मिठाइयां मिलती हैं कि कोई भी इनकी ओर खिंचा चला आएगा. वर्ष 1887 में 2 भाइयों (HS और JS) द्वारा शुरू की गई यह दुकान बाल मिठाई, सिंगौरी और चॉकलेट जैसी बेहतरीन मिठाइयों से ग्राहकों का दिल जीतती आ रही है.

देश-विदेश में पसंद की जाती है मिठाई

माना जाता है कि खीम सिंह और मोहन सिंह ने कभी लाला जोगा साह की दुकान पर काम सीखा था, जहां उन्होंने मिठाइयां बनाना सीखा. बाद में उन्होंने बस स्टैंड के पास अपनी खुद की दुकान खोली. उनकी दुकान की सही लोकेशन बहुत काम आई. अल्मोड़ा से गुज़रने वाले यात्री अक्सर यहां से बाल मिठाई खरीदते थे और उसे देश के अलग-अलग हिस्सों में ले जाते थे. इस तरह इस दुकान ने अल्मोड़ा के बाहर भी अपनी पहचान बनाई और ऐसी ख्याति हासिल की जो यहां के अन्य कुशल मिठाई विक्रेताओं को भी नहीं मिल पाई.