जब आम जनता के लिए झंडा फहराना गैर-कानूनी था... एक शख्स की जिद और 10 साल की कानूनी लड़ाई; तब जाकर शान से लहराया 'हर घर तिरंगा'

आज भारत आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है. आम जनता इस मौके पर अपने घर की छत, पार्क या गार्डन में तिरंगा फहराते आ रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद, कई दशकों तक आम जनता को तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था. जी हां. एक आम नागरिक के लिए अपने ही देश में साल के 365 दिन तिरंगा फहराना आसान नहीं था? 2002 तक, हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की परंपरा केवल सरकारी दफ्तरों या चुनिंदा राष्ट्रीय पर्वों जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी तक ही सीमित थी. आम आदमी अगर अपने घर या दफ्तर पर शान से तिरंगा लहराना भी चाहे, तो पुराने कानून और ‘फ्लैग कोड’ इसकी इजाजत नहीं देते थे. यह नियम अजीब था कि एक भारतीय होने के बावजूद हम अपने ही राष्ट्रीय गौरव को रोज खुलकर प्रदर्शित नहीं कर सकते थे. इस बंदिश को तोड़ने और हर भारतीय को उसका हक दिलाने के लिए एक ऐसा इंसान आगे आया जो कुछ समय पहले ही विदेश से अपनी पढ़ाई करके भारत लौटा था. इस इंसान की जिद और उनके सालों चले कानूनी संघर्ष ने इस तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया. आइए जानते हैं कि कैसे एक शख्स की वजह से हर भारतीय को साल के 365 दिन सम्मान के साथ तिरंगा फहराने का मौलिक अधिकार मिला.

जब तिरंगा फहराना भी गैर-कानूनी था

आज भले ही हम किसी भी दिन, अपने घर या ऑफिस पर गर्व के साथ तिरंगा फहरा लेते हैं, लेकिन साल 2002 से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था. पुराने ‘फ्लैग कोड’ (Flag Code of India) के मुताबिक आम नागरिक देश के आम दिनों में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते थे. तिरंगा फहराने की अनुमति सिर्फ कुछ चुनिंदा राष्ट्रीय पर्वों (जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी) या कुछ खास सरकारी इमारतों पर ही थी. आम नागरिकों को ‘फ्लैग कोड’ (Flag Code) के तहत केवल स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस जैसे खास मौकों पर ही झंडा फहराने की अनुमति थी. यह कोई संसद द्वारा पास किया गया कानून नहीं था, बल्कि सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाए गए कुछ कार्यकारी निर्देश थे.

कैसे बदली ये तस्वीर?

यह कहानी है 1990 के दशक की. जब मध्य प्रदेश के रायगढ़ स्थित अपनी फैक्ट्री में नवीन जिंदल ने पहली बार अपने दफ्तर पर तिरंगा फहराया. अमेरिका से पढ़ाई करके लौटे नवीन के लिए यह देश के प्रति अपने प्यार और गर्व को जताने का एक साधारण सा तरीका था. लेकिन सितंबर 1994 में बिलासपुर के एक कमिश्नर ने उस झंडे पर आपत्ति जताई और चेतावनी दी कि ऐसा करना नियमों के खिलाफ है. इतना ही नहीं तिरंगा फहराने पर कानूनी कार्यवाही और जुर्माना तक लगाने की तक चेतावनी दे डाली.

नवीन जिंदल को यह पाबंदी बिल्कुल रास नहीं आई. उनका मानना था कि जब वह विदेश में गर्व से अपना झंडा लहरा सकते हैं, तो अपने ही देश में अपनी ज़मीन पर तिरंगा क्यों नहीं फहरा सकते? यहीं से शुरू हुई एक जिद्दी और लंबी कानूनी जंग. इस पाबंदी के खिलाफ नवीन जिंदल दिल्ली हाईकोर्ट गए और फिर मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, उनका तर्क था कि अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान प्रकट करना और उसे आदर के साथ फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार होना चाहिए.

अदालत की लंबी लड़ाई

कानूनी सलाह लेने के बाद, नवीन जिंदल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की. सितंबर 1995 में हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि ‘फ्लैग कोड’ संसद के बनाए कानूनों से ऊपर नहीं हो सकता. लेकिन मामला यहीं नहीं रुका. इसके खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. यह कानूनी लड़ाई लगभग एक दशक तक चली, जिसे इतिहास में ‘यूनियन ऑफ इंडिया बनाम नवीन जिंदल’ के नाम से जाना जाता है. इस कानूनी खींचतान के बीच सरकार ने ‘फ्लैग कोड’ की समीक्षा की. आखिरकार 26 जनवरी 2002 को नया ‘फ्लैग कोड ऑफ इंडिया’ लागू हुआ, जिसके तहत देश के आम नागरिकों को पहली बार साल के किसी भी दिन तिरंगा फहराने की अनुमति मिल गई.

When I returned to India in 1992, I began displaying our National Flag with pride. But I was stopped and told that citizens could only fly the Tiranga on August 15 and January 26. I felt this restriction was deeply unfair to every Indian who loves our country. Driven by this… pic.twitter.com/XwMvrHOAcq — Naveen Jindal (@MPNaveenJindal) August 12, 2026

आखिरकार मिली जीत

26 जनवरी 2002 को नया ‘फ्लैग Code of India, 2002’ लागू हुआ. पहली बार आम लोगों, प्राइवेट संस्थाओं और शिक्षण संस्थानों को साल के 365 दिन (नियमों और गरिमा का ध्यान रखते हुए) तिरंगा फहराने की अनुमति मिली. इसके बाद, 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया. अदालत ने साफ कर दिया कि सम्मान के साथ तिरंगा फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Expression) का हिस्सा है.

आज समय और नियम और भी बेहतर हो चुके हैं. साल 2021 और 2022 के संशोधनों के बाद अब मशीन से बने और पॉलिएस्टर के झंडे भी मान्य हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तिरंगा दिन-रात (24 घंटे) खुले आसमान के नीचे या घरों पर शान से लहरा सकता है.

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