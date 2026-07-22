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कौन हैं अमेरिकन ICE एजेंट्स, नसीरुद्दीन शाह ने जिनसे की दिल्ली पुलिस की तुलना

नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि नकाब पहने हुए और लाठी लिए हुए हैं. अपने बच्चों के बारे में सोचो कभी-कभी सोचते हैं कि एक दिन आपको आपका हक जरूर मिलेगा.

By: JP Yadav | Published: July 22, 2026 1:48:35 PM IST

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एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर एक जोशीला बयान शेयर किया है. इसमें उन्होंने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज करने वाले दिल्ली पुलिस के जवानों की तुलना अमेरिकन ICE एजेंट्स से की है. अपने गुस्से वाले मैसेज में एक्टर ने यह भी शेयर किया कि वह प्रोटेस्ट के विजुअल्स से दुखी और गुस्से में हैं. वहीं, उन्होंने युवाओं से अपना प्रोटेस्ट जारी रखने की अपील की और उन्हें सपोर्ट देने का वादा किया.

स्टूडेंट्स पर हमले पर नसीरुद्दीन शाह भड़के

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के चलो संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के एक दिन बाद नसीरुद्दीन शाह ने एक वीडियो मैसेज में इस घटना पर बात की. यह वीडियो मंगलवार देर रात कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया गया. उर्दू में बोलते हुए नेशनल अवॉर्ड विनर ने कहा कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, नासमझ, नाकाबिल और बेरहम बने. 

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दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज को संबोधित करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि इस वक़्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खिल भी रहा हूं यह देखकर के हमारे बच्चों के साथ किस तरह ज़ुल्म का व्यवहार किया जा रहा है. उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के ICE एजेंट्स की याद दिलाते हैं. मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए. कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और यह भी सोचो तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा ज़रूर. अभी, मेरा दिल दर्द कर रहा है और मैं गुस्से से उबल रहा हूं यह देखकर कि हमारे बच्चों के साथ इन गुंडों ने कैसा व्यवहार किया है जो मुझे अमेरिकी ICE एजेंट्स की याद दिलाते हैं. 

क्या है ICE

यहां पर बता दें कि  ICE एजेंटों का सबसे प्रमुख काम उन लोगों की पहचान करना और उन्हें हिरासत में लेना है. इसके साथ ही देश से बाहर निकालना (Deportation) है, जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं या जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं. ICE का गठन 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद 2003 में किया गया था. ICE के अधिकारियों और कर्मचारियों के पास सामान्य पुलिस की तरह अधिकार होते हैं. संवैधानिक नियमों के अनुसार, ये एजेंट बिना किसी न्यायिक वारंट के भी उन लोगों से पूछताछ, तलाशी या उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, जिन पर अमेरिका में अवैध रूप से रहने का संदेह हो.  

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