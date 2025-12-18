PM Modi को विदा करते वक्त ओमान के उप प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ कर किया नमस्ते, फोटो वायरल

PM Modi: ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैय्यद शिहाब बिन तारिक अल सईद, जो ओमान के सुल्तान के भाई भी हैं. ओमान से पीएम नरेंद्र मोदी को विदा करते समय नमस्ते करते हैं. जिसका फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी ओमान से भारत के लिए रवाना हो गए है. ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री, सैय्यद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने उन्हें एयरपोर्ट पर विदा किया है. दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों की गर्मजोशी साफ दिख रही थी. दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और गले मिले है. ओमान के उप प्रधानमंत्री को पारंपरिक भारतीय अभिवादन ‘नमस्ते’ करते हुए देखा गया, जबकि पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर विदा किया है.

प्रधानमंत्री को विदा करते हुए

प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के बाद घर लौट रहे हैं. ओमान में उन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया. उन्हें सुल्तान हैथम बिन तारिक द्वारा ‘ऑर्डर ऑफ ओमान’ से सम्मानित किया गया हैं. ‘ऑर्डर ऑफ ओमान’ की शुरुआत सुल्तान कबूस बिन सईद ने 1970 में की थी. यह सम्मान चुनिंदा वैश्विक नेताओं- जिनमें महारानी एलिजाबेथ, महारानी मैक्सिमा, सम्राट अकिहितो, नेल्सन मंडेला और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला शामिल हैं- को सार्वजनिक जीवन और द्विपक्षीय संबंधों में उनके योगदान के लिए दिया गया है.

यह पीएम मोदी को दिया गया 29वां ऐसा वैश्विक सम्मान है

इससे पहले दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की. भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. इन समझौतों से भारत में टेक्सटाइल, फुटवियर, ऑटोमोबाइल, रत्न और आभूषण, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे क्षेत्रों को सीधा फायदा होगा. बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा ‘आज हम एक ऐतिहासिक फैसला ले रहे हैं जिसका असर आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा. व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) हमें 21वीं सदी में नया आत्मविश्वास और नई ऊर्जा देगा। यह हमारे साझा भविष्य का एक खाका है. यह हमारे व्यापार को बढ़ावा देगा, निवेश में नया आत्मविश्वास पैदा करेगा, और हर क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खोलेगा.’