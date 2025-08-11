औलाद की चाहत में पहुंची तांत्रिक के पास, संतान दिलाने के बहाने बस में ही बनाया 9 बार हवस का शिकार, सूरत की ये कहानी सुन कर लेंगे तौबा

Surat News: सूरत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा। संतान की ख़ुशी पाने के लिए पति के साथ भुवानी जाना एक महिला को भारी पड़ गया। यहाँ एक तांत्रिक ने पितृ दोष दूर करने के बहाने महिला को कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया। किसी तरह पति ने अपनी पत्नी को इस चंगुल से बाहर निकाला और तांत्रिक को गिरफ्तार करवाया।

तांत्रिक ने पढ़ाया ये पाठ

आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूरत की एक 25 साल की महिला की शादी को दो साल हो गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद वो अपने पति के साथ बोटाद ज़िले के चिरोदा गाँव में गंगाराम रामचरणदास नाम के एक व्यक्ति के पास पहुंची , जो खुद को हनुमानजी का भक्त बताता था। गंगाराम ने उन्हें बताया कि परिवार में पितृ दोष है और अगर यह अनुष्ठान किया जाए तो सब ठीक हो सकता है। इस दौरान मैला उसकी बातों में आ गई।

लगातार करता रहा घिनौना काम

इस दौरान महिला ने पुलिस को जानकारी दी कि डेढ़ महीने पहले गंगाराम एक अनुष्ठान करने के बहाने उसके घर आया और काला जादू और वशीकरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अगस्त की शुरुआत में गंगाराम ने पितृदोष निवारण अनुष्ठान करने के नाम पर महिला को चिरोदा में अपने घर अकेले बुलाया। जिसके बाद उसने वहाँ भी उसने महिला के साथ लगातार दो दिन घिनौना काम किया।

ताड़ जैसी लंबी बहन को टिंगू से भाई ने पीट डाला, Video में देखें रक्षाबंधन पर भाई ने बहन की कर डाली ऐसी-तैसी, आंखें फाड़े रह गए घरवाले

9 बार बनाया हवस का शिकार

वहीँ फिर जब पीड़िता वापस नहीं लौटी, तो उसका पति चिंतित हो गया और अडाजण थाने पहुंचा। पुलिस ने गंगाराम को पकड़ने की योजना बनाई और उसे अनुष्ठान के बहाने सूरत बुलाया। पुलिस के जाल में फँसकर गंगाराम महिला को लेकर एक निजी बस में सूरत आ रहा था। इतना ही नहीं बल्कि महिला का आरोप है कि इस दौरान भी आरोपी ने चलती बस में उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला का कहना है कि बाबा उसके साथ 9 बार रेप कर चुका था।