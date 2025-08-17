CM Yogi on Ravi Kishan: ‘जब सांसद जी ने खुद ही अतिक्रमण तोड़ लिया’, CM योगी ने भरी सभा में फिर खींची Ravi Kishan की टांग, जमकर लगे ठहाके

CM Yogi on Ravi Kishan: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रीजेंसी अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान गोरखपुर के सांसद रवि किशन पर तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि अतिक्रमण हटाकर उनके घर के सामने फोर लेन सड़क और नाला बन गया है, जिससे न सिर्फ आवागमन की सुविधा बढ़ी है, बल्कि उनके घर की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। इस दरम्यान मुख्यमंत्री योगी ने अतिक्रमण विरोधी अभियान की सफलता का जिक्र करते हुए विकास और सुविधाओं का जिक्र किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गुलहरिया स्थित मेडिकल कॉलेज रोड स्थित रीजेंसी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अस्पताल की ज़मीन काफ़ी विस्तृत है और यह ऐसी जगह पर बना है जहाँ पहले अतिक्रमण की समस्या थी। उन्होंने रवि किशन के अतिक्रमण हटाने के फ़ैसले की सराहना करते हुए कहा कि हमारे सांसद ने ख़ुद अतिक्रमण हटवाया था, ताकि जनता को आवागमन की सुविधा मिल सके।

सांसद द्वारा अतिक्रमण हटाने का ज़िक्र

सीएम योगी ने कहा कि डेढ़ साल पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया था, जिसमें रवि किशन ने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाना चाहिए और वह (रवि किशन) इसकी शुरुआत करेंगे। अब उनके घर के सामने फोर लेन सड़क बन गई है, जबकि पहले सिंगल लेन थी। मुख्यमंत्री ने मजाकिया लहजे में कहा कि पहले जब कोई ट्रक गुजरता था तो घर की खिड़कियां टूट जाती थीं लेकिन अब फोरलेन सड़कें, नालियां और यूटिलिटी डक बनने से सब कुछ सुरक्षित हो गया है।

विकास और सुविधाओं पर ज़ोर

मुख्यमंत्री ने विकास और सुविधाओं के बीच संतुलन बनाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास के साथ-साथ परिवहन सुविधाएँ भी ज़रूरी हैं। अब रीजेंसी अस्पताल के निर्माण से न केवल स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ेंगी, बल्कि क्षेत्र का हर तरह से विकास भी होगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 80 बेड का आईसीयू है, जिससे पाँच करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा।

