Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary: नेहरू जी तो एक बार बोले लेकिन…अटल बिहारी वाजपेयी पर लालू यादव का वह तंज, जिस पर ठहाकों से गूंज उठा था सदन!

Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary: पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश उनके योगदान को याद कर रहा है। इसके साथ ही देश उनके महान व्यक्तित्व से जुड़ी बातों पर भी चर्चा कर रहा है। यह घटना 1999 की है जब लालू प्रसाद यादव लोकसभा में एक मजाकिया टिप्पणी पर ठहाका लगाकर हंस पड़े थे। तब लालू यादव ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयान को जोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी के दो बार प्रधानमंत्री बनने पर तंज कसा था। इस घटना में लालू यादव की मसखरी, व्यंग्य और कटाक्ष अटल जी की हंसी से हल्के पड़ गए और उनके हृदय में बसे लोकतांत्रिक मूल्यों की एक सहज तस्वीर देश के सामने प्रस्तुत हुई। फिर सदन ठहाकों से गूंज उठा और अटल जी की हंसी ने एक बार फिर देश को उनके महान व्यक्तित्व से परिचित कराया।

यह यादगार घटना वर्ष 1999 की है जब लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा में अटल जी पर तंज कसा था। लालू यादव ने कहा, आप दो बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब इस देश को अकेला छोड़ दीजिए। इस पर पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा और अटल जी भी ठहाके लगाकर हंस पड़े। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी सादगी और लोकतांत्रिक मूल्यों को याद किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या था ये पूरा वाकया।

लालू यादव के अटल जी पर तंज में भी शालीनता दिखी!

ये वाकया 1999 का है जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही थी। अप्रैल 1999 में 13 महीने पुरानी सरकार गिरने के बाद, लोकसभा में गरमागरम बहस चल रही थी। लालू प्रसाद यादव हमेशा से अपनी हाजिरजवाबी और मसखरे अंदाज के लिए मशहूर रहे हैं। लोकसभा में बोलने का मौका मिलने पर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर यह तंज कसा। चर्चा का विषय था सरकार और गठबंधन की राजनीति का बहुमत। लालू यादव ने अपने भाषण में पंडित नेहरू के कथित बयान का ज़िक्र करके हल्के-फुल्के अंदाज़ में माहौल को और भी जीवंत बना दिया।

लालू यादव के इस बयान पर ठहाके गूंजे तो अटल जी ठहाके लगाकर हंस पड़े

“मैं आपकी उम्र के आदमी को सुझाव देने के लायक नहीं हूँ, लेकिन आपने कहा कि नेहरू जी ने कहा था – अटल आप एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने एक बार कहा था, आप दो बार प्रधानमंत्री बने।” दरअसल, वाकया कुछ यूँ था कि लालू यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा था कि – “मेरा सुझाव आज भी मेरे पास है, हालाँकि मैं आपकी उम्र के आदमी को सुझाव देने के लायक नहीं हूँ।” लेकिन आपने पूरे देश के कांग्रेसियों की सहानुभूति पाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा था कि – अटल आप एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आपने एक बार नहीं कहा, आप दो बार प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी ने एक बार कहा, लेकिन आप दो बार प्रधानमंत्री बने। अब इस देश को छोड़ो!” इस पर पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। खास बात यह रही कि लालू यादव के इस बयान पर अटल बिहारी वाजपेयी भी ठहाके लगाकर हंस पड़े।

