Home > देश > Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary: नेहरू जी तो एक बार बोले लेकिन…अटल बिहारी वाजपेयी पर लालू यादव का वह तंज, जिस पर ठहाकों से गूंज उठा था सदन!

Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary: नेहरू जी तो एक बार बोले लेकिन…अटल बिहारी वाजपेयी पर लालू यादव का वह तंज, जिस पर ठहाकों से गूंज उठा था सदन!

Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary: नेहरू जी ने एक बार कहा, लेकिन आप दो बार प्रधानमंत्री बने। अब इस देश को छोड़ो!" इस पर पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा।

Published By: Ashish Rai
Published: August 16, 2025 17:46:47 IST

Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary(जब लोकसभा में लालू यादव के तंज पर खिलखिलाकर हंस पड़े थे अटल जी)
Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary(जब लोकसभा में लालू यादव के तंज पर खिलखिलाकर हंस पड़े थे अटल जी)

Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary: पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश उनके योगदान को याद कर रहा है। इसके साथ ही देश उनके महान व्यक्तित्व से जुड़ी बातों पर भी चर्चा कर रहा है। यह घटना 1999 की है जब लालू प्रसाद यादव लोकसभा में एक मजाकिया टिप्पणी पर ठहाका लगाकर हंस पड़े थे। तब लालू यादव ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयान को जोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी के दो बार प्रधानमंत्री बनने पर तंज कसा था। इस घटना में लालू यादव की मसखरी, व्यंग्य और कटाक्ष अटल जी की हंसी से हल्के पड़ गए और उनके हृदय में बसे लोकतांत्रिक मूल्यों की एक सहज तस्वीर देश के सामने प्रस्तुत हुई। फिर सदन ठहाकों से गूंज उठा और अटल जी की हंसी ने एक बार फिर देश को उनके महान व्यक्तित्व से परिचित कराया।

जन्माष्टमी पर लगाएं कान्हा जी के ये 5 मनपसंद भोग…आपके घर खुद पधारेंगे लड्डू गोपाल, चमक जाएगी आपकी किस्मत

यह यादगार घटना वर्ष 1999 की है जब लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा में अटल जी पर तंज कसा था। लालू यादव ने कहा, आप दो बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब इस देश को अकेला छोड़ दीजिए। इस पर पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा और अटल जी भी ठहाके लगाकर हंस पड़े। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी सादगी और लोकतांत्रिक मूल्यों को याद किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या था ये पूरा वाकया।

लालू यादव के अटल जी पर तंज में भी शालीनता दिखी!

ये वाकया 1999 का है जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही थी। अप्रैल 1999 में 13 महीने पुरानी सरकार गिरने के बाद, लोकसभा में गरमागरम बहस चल रही थी। लालू प्रसाद यादव हमेशा से अपनी हाजिरजवाबी और मसखरे अंदाज के लिए मशहूर रहे हैं। लोकसभा में बोलने का मौका मिलने पर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर यह तंज कसा। चर्चा का विषय था सरकार और गठबंधन की राजनीति का बहुमत। लालू यादव ने अपने भाषण में पंडित नेहरू के कथित बयान का ज़िक्र करके हल्के-फुल्के अंदाज़ में माहौल को और भी जीवंत बना दिया।

लालू यादव के इस बयान पर ठहाके गूंजे तो अटल जी ठहाके लगाकर हंस पड़े

“मैं आपकी उम्र के आदमी को सुझाव देने के लायक नहीं हूँ, लेकिन आपने कहा कि नेहरू जी ने कहा था – अटल आप एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने एक बार कहा था, आप दो बार प्रधानमंत्री बने।” दरअसल, वाकया कुछ यूँ था कि लालू यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा था कि – “मेरा सुझाव आज भी मेरे पास है, हालाँकि मैं आपकी उम्र के आदमी को सुझाव देने के लायक नहीं हूँ।” लेकिन आपने पूरे देश के कांग्रेसियों की सहानुभूति पाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा था कि – अटल आप एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आपने एक बार नहीं कहा, आप दो बार प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी ने एक बार कहा, लेकिन आप दो बार प्रधानमंत्री बने। अब इस देश को छोड़ो!” इस पर पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। खास बात यह रही कि लालू यादव के इस बयान पर अटल बिहारी वाजपेयी भी ठहाके लगाकर हंस पड़े।

Putin का खौफ या कुछ और? मीटिंग से पहले Trump का हो गया था ऐसा हाल, Video देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

Tags: atal bihari vajpayee death anniversary
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट लौंग का पानी पीने के 5 बड़े फायदे

August 16, 2025

health benefits of drinking milk empty stomach Khli Pet Dudh...

August 16, 2025

घी VS मलाई त्वचा के लिए कौन सा सबसे बेस्ट...

August 16, 2025

रात में खाने के बाद कितनी देर टहलना होता है...

August 16, 2025

कच्चा केला खाने से क्या होता है?

August 16, 2025

अगर दूध नहीं पीना चाहते तो ट्राय करें ये 7...

August 16, 2025
Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary: नेहरू जी तो एक बार बोले लेकिन…अटल बिहारी वाजपेयी पर लालू यादव का वह तंज, जिस पर ठहाकों से गूंज उठा था सदन!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary: नेहरू जी तो एक बार बोले लेकिन…अटल बिहारी वाजपेयी पर लालू यादव का वह तंज, जिस पर ठहाकों से गूंज उठा था सदन!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary: नेहरू जी तो एक बार बोले लेकिन…अटल बिहारी वाजपेयी पर लालू यादव का वह तंज, जिस पर ठहाकों से गूंज उठा था सदन!
Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary: नेहरू जी तो एक बार बोले लेकिन…अटल बिहारी वाजपेयी पर लालू यादव का वह तंज, जिस पर ठहाकों से गूंज उठा था सदन!
Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary: नेहरू जी तो एक बार बोले लेकिन…अटल बिहारी वाजपेयी पर लालू यादव का वह तंज, जिस पर ठहाकों से गूंज उठा था सदन!
Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary: नेहरू जी तो एक बार बोले लेकिन…अटल बिहारी वाजपेयी पर लालू यादव का वह तंज, जिस पर ठहाकों से गूंज उठा था सदन!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?